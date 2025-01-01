تطوير تطبيقات الويب أصبح سهلاً

تعرف على كيفية إنشاء تطبيقات ويب تفاعلية من الفكرة حتى الإطلاق باستخدام Hostinger Horizons المدعوم بالذكاء الاصطناعي بدون الحاجة إلى كتابة أكواد.

ابدأ مجانًا

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

تطوير تطبيقات الويب أصبح سهلاً

كيفية تطوير تطبيق ويب

01

حدد فكرتك وميزاتك الرئيسية

ابدأ بتحديد المشكلة الأساسية التي سيحلها تطبيق الويب الخاص بك وتحديد الميزات التي يحتاجها.

02

اختر أدواتك وتقنياتك

اختر بين برمجة تطبيق SaaS الخاص بك يدويًا أو استخدام Hostinger Horizons لتحويل مطالباتك إلى منتج SaaS يعمل بكامل طاقته دون أي كود.

03

البناء والاختبار والإطلاق

قم بإعداد تطبيقك، وتشغيل الاختبارات، وعندما يكون جاهزًا، قم بنشره عبر الإنترنت - مع Horizons، يمكنك القيام بذلك بنقرة واحدة.

ابدأ مجانًا

هل تحتاج إلى بعض أفكار تطبيقات الويب بدون أكواد؟

استكشف أمثلة حقيقية لتطبيقات الويب التي يمكنك تطويرها باستخدام Hostinger Horizons، بدءًا من المشاريع الشخصية وحتى أدوات الأعمال - كلها مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومُحققة من خلال مطالبات بسيطة.

هل تحتاج إلى بعض أفكار تطبيقات الويب بدون أكواد؟

تطبيق ويب CRM

نظّم جهات اتصالك وأدرها بسهولة. عزّز علاقاتك بحفظ سجلات الاجتماعات والتفاصيل.ابدأ البناء

تطبيق ويب لتتبع ميزانية PPC

تطبيق ويب لحجز المطاعم

تطبيق ويب لجمع التعليقات

تطبيق ويب لإنشاء الفواتير

تطبيق ويب لإنشاء السيرة الذاتية

تطبيق ويب البودكاست

قم بالبناء بشكل أسرع وأذكى وأسهل باستخدام منشئ تطبيقات الويب بدون أكواد Hostinger Horizons

منشئ تطبيقات الويب AI الكل في واحد

من البرمجة والتصميم إلى المحتوى وتحسين محركات البحث (SEO)، دع Hostinger Horizons تتولى كل شيء. اربط Stripe وSupabase لإطلاق تطبيقات ويب حقيقية وفعّالة - لا حاجة لمهارات تقنية.

مُصمم للسرعة وليس للنضال

صف فكرتك ودع الذكاء الاصطناعي يُجسّدها بسرعة وجاهزة للإطلاق. يعمل بأكثر من 80 لغة، ما يتيح لك بناء فكرتك بكلماتك الخاصة.

أطلق بسرعة، ونمو بشكل أسرع

ابدأ عملك بنقرة واحدة مع استضافة آمنة وسريعة، ونطاق مخصص، وبريد إلكتروني تجاري، والمزيد - كل ذلك في مكان واحد. لا حاجة لحلول خارجية.

مدعوم بأحدث التقنيات

يعتمد Horizons على برامج LLM موثوقة وأدوات متطورة لتقديم كود ونصوص وتصميم عالي الجودة لأفكار تطبيقات الويب الأكثر جرأة لديك.

هل أنت مستعد لتحويل فكرة مشروعك الفريدة إلى حقيقة؟

ابدأ مجانًا

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

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استكشف دروسًا تعليمية شاملة، وأدلة إرشادية، وتعليمات خطوة بخطوة ستنقلك من مبتدئ إلى محترف ذكاء اصطناعي في وقت قصير. احصل على كل ما تحتاجه لبناء مشروعك الأول في مجال الذكاء الاصطناعي، وأكثر.

دليل البدء

دليل البدء

درس تعليمي
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تحسين مطالباتك

تحسين مطالباتك

درس تعليمي
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الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

درس تعليمي
فيديو

الأسئلة الشائعة حول تطوير تطبيقات الويب

فيما يلي إجابات لبعض الأسئلة الأكثر شيوعًا التي نتلقاها حول إنشاء تطبيقات الويب.

ما هو تطوير تطبيقات الويب؟

هل أحتاج إلى معرفة كيفية البرمجة لبناء تطبيق ويب؟

كم تكلفة تطوير تطبيق ويب؟

ما هي الأدوات التي أحتاجها لبناء تطبيق ويب؟

كيف يمكنني تحقيق الدخل من تطبيق الويب؟

كيف أقوم بالترويج لتطبيق الويب؟

كيف أقوم بصيانة تطبيق الويب؟

كيف يمكنني اختبار تطبيق الويب؟

كيف أقوم بتأمين تطبيق الويب؟

كيف أقوم بتصحيح أخطاء تطبيق الويب؟

كيف أقوم بنشر تطبيق ويب؟

كيف أستضيف تطبيق ويب؟

أيهما أفضل: تطبيق ويب أم موقع ويب؟

أيهما أفضل: تطبيق الويب أم تطبيق الهاتف المحمول؟