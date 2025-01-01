تطوير تطبيقات الويب أصبح سهلاً
تعرف على كيفية إنشاء تطبيقات ويب تفاعلية من الفكرة حتى الإطلاق باستخدام Hostinger Horizons المدعوم بالذكاء الاصطناعي بدون الحاجة إلى كتابة أكواد.
كيفية تطوير تطبيق ويب
حدد فكرتك وميزاتك الرئيسية
ابدأ بتحديد المشكلة الأساسية التي سيحلها تطبيق الويب الخاص بك وتحديد الميزات التي يحتاجها.
اختر أدواتك وتقنياتك
اختر بين برمجة تطبيق SaaS الخاص بك يدويًا أو استخدام Hostinger Horizons لتحويل مطالباتك إلى منتج SaaS يعمل بكامل طاقته دون أي كود.
البناء والاختبار والإطلاق
قم بإعداد تطبيقك، وتشغيل الاختبارات، وعندما يكون جاهزًا، قم بنشره عبر الإنترنت - مع Horizons، يمكنك القيام بذلك بنقرة واحدة.
هل تحتاج إلى بعض أفكار تطبيقات الويب بدون أكواد؟
استكشف أمثلة حقيقية لتطبيقات الويب التي يمكنك تطويرها باستخدام Hostinger Horizons، بدءًا من المشاريع الشخصية وحتى أدوات الأعمال - كلها مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومُحققة من خلال مطالبات بسيطة.
تطبيق ويب CRM
تطبيق ويب لتتبع ميزانية PPC
تطبيق ويب لحجز المطاعم
تطبيق ويب لجمع التعليقات
تطبيق ويب لإنشاء الفواتير
تطبيق ويب لإنشاء السيرة الذاتية
تطبيق ويب البودكاست
قم بالبناء بشكل أسرع وأذكى وأسهل باستخدام منشئ تطبيقات الويب بدون أكواد Hostinger Horizons
منشئ تطبيقات الويب AI الكل في واحد
من البرمجة والتصميم إلى المحتوى وتحسين محركات البحث (SEO)، دع Hostinger Horizons تتولى كل شيء. اربط Stripe وSupabase لإطلاق تطبيقات ويب حقيقية وفعّالة - لا حاجة لمهارات تقنية.
مُصمم للسرعة وليس للنضال
صف فكرتك ودع الذكاء الاصطناعي يُجسّدها بسرعة وجاهزة للإطلاق. يعمل بأكثر من 80 لغة، ما يتيح لك بناء فكرتك بكلماتك الخاصة.
أطلق بسرعة، ونمو بشكل أسرع
ابدأ عملك بنقرة واحدة مع استضافة آمنة وسريعة، ونطاق مخصص، وبريد إلكتروني تجاري، والمزيد - كل ذلك في مكان واحد. لا حاجة لحلول خارجية.
مدعوم بأحدث التقنيات
يعتمد Horizons على برامج LLM موثوقة وأدوات متطورة لتقديم كود ونصوص وتصميم عالي الجودة لأفكار تطبيقات الويب الأكثر جرأة لديك.
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