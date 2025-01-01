Web uygulaması geliştirme kolaylaştırıldı
Yapay zeka destekli, kodsuz Hostinger Horizons'ı kullanarak fikir aşamasından lansmana kadar etkileşimli web uygulamalarının nasıl oluşturulacağını öğrenin.
Bir web uygulaması nasıl geliştirilir
Fikrinizi ve temel özelliklerinizi tanımlayın
Öncelikle web uygulamanızın çözeceği temel sorunu belirleyip ihtiyaç duyduğu özellikleri ana hatlarıyla belirtin.
Araçlarınızı ve teknolojinizi seçin
SaaS uygulamanızı manuel olarak kodlamayı veya Hostinger Horizons'ı kullanarak istemlerinizi herhangi bir koda ihtiyaç duymadan tam işlevli bir SaaS ürününe dönüştürmeyi seçin.
Oluşturun, test edin ve başlatın
Uygulamanızı kurun, testlerini çalıştırın ve hazır olduğunuzda çevrimiçi olarak yayınlayın; Horizons ile bunu tek bir tıklamayla yapabilirsiniz.
Kodsuz web uygulaması fikirlerine mi ihtiyacınız var?
Hostinger Horizons ile geliştirebileceğiniz kişisel projelerden iş araçlarına kadar, hepsi yapay zeka destekli ve basit komutlarla gerçeğe dönüştürülmüş web uygulamalarının gerçek örneklerini keşfedin.
CRM web uygulaması
PPC bütçe takip web uygulaması
Restoran rezervasyon web uygulaması
Geri bildirim toplayıcı web uygulaması
Fatura oluşturucu web uygulaması
Özgeçmiş oluşturucu web uygulaması
Podcast web app
Hostinger Horizons kodsuz web uygulaması oluşturucusuyla daha hızlı, daha akıllı ve daha kolay oluşturun
All-in-one AI web app builder
From code and design to content and SEO – let Hostinger Horizons handle it all. Connect Stripe and Supabase to launch real, working web applications – no tech skills needed.
Hız için üretildi, mücadele için değil
Sadece fikrinizi tanımlayın ve yapay zekanın onu hayata geçirmesine izin verin - hızlı ve lansmana hazır. 80'den fazla dilde çalışır, böylece kendi kelimelerinizle inşa edebilirsiniz.
Hızlı lansman yapın, daha da hızlı büyüyün
Güvenli ve hızlı barındırma, özel alan adı, iş e-postası ve daha fazlasıyla tek tıklamayla yayına geçin - hepsi tek bir yerde. Üçüncü taraf çözümlere gerek yok.
En iyi teknolojiyle destekleniyor
Horizons, en cesur web uygulaması fikirleriniz için yüksek kaliteli kod, metin ve tasarım sunmak üzere güvenilir LLM dereceleri ve son teknoloji araçlarla çalışır.
Daha derinlere dalmak ister misiniz?
Kısa sürede yeni başlayanlardan AI profesyonellerine dönüşmenizi sağlayacak kapsamlı eğitimleri, nasıl yapılır kılavuzlarını ve adım adım talimatları keşfedin. İlk AI projenizi oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi ve daha fazlasını edinin.