Web uygulaması geliştirme kolaylaştırıldı

Mutlaka değil! HTML, CSS ve JavaScript gibi kodlama dillerini öğrenebilir veya Node.js veya Django gibi çerçeveleri kullanabilirsiniz. Ancak karmaşıklığı atlamak istiyorsanız, Hostinger Horizons gibi kodsuz ve yapay zeka araçları fikrinizi kendi sözcüklerinizle tanımlamanıza ve anında canlı, çalışan bir web uygulaması oluşturmanıza olanak tanır.