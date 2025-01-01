Web uygulaması geliştirme kolaylaştırıldı

Yapay zeka destekli, kodsuz Hostinger Horizons'ı kullanarak fikir aşamasından lansmana kadar etkileşimli web uygulamalarının nasıl oluşturulacağını öğrenin.

Ücretsiz başlayın

Kredi kartı gerekmiyor.

Web uygulaması geliştirme kolaylaştırıldı

Bir web uygulaması nasıl geliştirilir

01

Fikrinizi ve temel özelliklerinizi tanımlayın

Öncelikle web uygulamanızın çözeceği temel sorunu belirleyip ihtiyaç duyduğu özellikleri ana hatlarıyla belirtin.

02

Araçlarınızı ve teknolojinizi seçin

SaaS uygulamanızı manuel olarak kodlamayı veya Hostinger Horizons'ı kullanarak istemlerinizi herhangi bir koda ihtiyaç duymadan tam işlevli bir SaaS ürününe dönüştürmeyi seçin.

03

Oluşturun, test edin ve başlatın

Uygulamanızı kurun, testlerini çalıştırın ve hazır olduğunuzda çevrimiçi olarak yayınlayın; Horizons ile bunu tek bir tıklamayla yapabilirsiniz.

Ücretsiz başlayın

Kodsuz web uygulaması fikirlerine mi ihtiyacınız var?

Hostinger Horizons ile geliştirebileceğiniz kişisel projelerden iş araçlarına kadar, hepsi yapay zeka destekli ve basit komutlarla gerçeğe dönüştürülmüş web uygulamalarının gerçek örneklerini keşfedin.

Kodsuz web uygulaması fikirlerine mi ihtiyacınız var?

CRM web uygulaması

Kişileri zahmetsizce organize edin ve yönetin. Toplantıların ve ayrıntıların kayıtlarını tutarak ilişkileri güçlendirin.İnşa etmeye başla

PPC bütçe takip web uygulaması

Restoran rezervasyon web uygulaması

Geri bildirim toplayıcı web uygulaması

Fatura oluşturucu web uygulaması

Özgeçmiş oluşturucu web uygulaması

Podcast web app

Hostinger Horizons kodsuz web uygulaması oluşturucusuyla daha hızlı, daha akıllı ve daha kolay oluşturun

All-in-one AI web app builder

From code and design to content and SEO – let Hostinger Horizons handle it all. Connect Stripe and Supabase to launch real, working web applications – no tech skills needed.

Hız için üretildi, mücadele için değil

Sadece fikrinizi tanımlayın ve yapay zekanın onu hayata geçirmesine izin verin - hızlı ve lansmana hazır. 80'den fazla dilde çalışır, böylece kendi kelimelerinizle inşa edebilirsiniz.

Hızlı lansman yapın, daha da hızlı büyüyün

Güvenli ve hızlı barındırma, özel alan adı, iş e-postası ve daha fazlasıyla tek tıklamayla yayına geçin - hepsi tek bir yerde. Üçüncü taraf çözümlere gerek yok.

En iyi teknolojiyle destekleniyor

Horizons, en cesur web uygulaması fikirleriniz için yüksek kaliteli kod, metin ve tasarım sunmak üzere güvenilir LLM dereceleri ve son teknoloji araçlarla çalışır.

Benzersiz proje fikrinizi gerçeğe dönüştürmeye hazır mısınız?

Ücretsiz başlayın

Kredi kartı gerekmiyor.

Daha derinlere dalmak ister misiniz?

Kısa sürede yeni başlayanlardan AI profesyonellerine dönüşmenizi sağlayacak kapsamlı eğitimleri, nasıl yapılır kılavuzlarını ve adım adım talimatları keşfedin. İlk AI projenizi oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi ve daha fazlasını edinin.

Başlangıç kılavuzu

Başlangıç kılavuzu

Eğitim
Video
İstemlerinizi geliştirin

İstemlerinizi geliştirin

Eğitim
Video
Kaçınılması gereken yaygın hatalar

Kaçınılması gereken yaygın hatalar

Eğitim
Video

Web uygulama geliştirme SSS

İşte web uygulaması oluşturma konusunda aldığımız en yaygın sorulardan bazılarının yanıtları.

Web uygulama geliştirme nedir?

Bir web uygulaması geliştirmek için kodlama bilmem gerekir mi?

Bir web uygulaması geliştirmenin maliyeti ne kadardır?

Bir web uygulaması oluşturmak için hangi araçlara ihtiyacım var?

Bir web uygulamasından nasıl para kazanabilirim?

Bir web uygulamasını nasıl tanıtabilirim?

Bir web uygulamasını nasıl sürdürebilirim?

Bir web uygulamasını nasıl test edebilirim?

Bir web uygulamasını nasıl güvenli hale getirebilirim?

Bir web uygulamasını nasıl hata ayıklayabilirim?

Bir web uygulamasını nasıl dağıtırım?

Bir web uygulamasını nasıl barındırabilirim?

Hangisi daha iyidir: web uygulaması mı yoksa web sitesi mi?

Hangisi daha iyidir: web uygulaması mı yoksa mobil uygulama mı?