让 Web 应用程序开发变得简单
了解如何使用 AI 驱动的无代码 Hostinger Horizons 构建从构思到发布的交互式 Web 应用程序。
如何开发 Web 应用程序
01
定义您的想法和主要特征
首先确定您的网络应用将解决的核心问题并概述其所需的功能。
02
选择您的工具和技术
选择手动编写 SaaS 应用程序代码，或使用 Hostinger Horizons 将您的提示转换为无需任何代码的功能齐全的 SaaS 产品。
03
构建、测试和启动
设置您的应用程序，运行测试，并在准备就绪后在线发布 - 使用 Horizons，您只需单击一下即可完成。
需要一些无代码的 Web 应用程序创意吗？
探索可使用 Hostinger Horizons 开发的 Web 应用程序的真实示例，从个人项目到商业工具 - 全部由 AI 提供支持并通过简单的提示实现。
CRM Web 应用程序
轻松组织和管理联系人。通过保存会议记录和详细信息来加强关系。开始构建
PPC 预算跟踪器 Web 应用程序
餐厅预订网络应用
反馈收集器 Web 应用
发票生成器 Web 应用程序
简历生成器 Web 应用
播客网络应用
使用 Hostinger Horizons 无代码 Web 应用程序构建器，构建速度更快、更智能、更轻松
一体化 AI Web 应用构建器
从代码、设计到内容和 SEO，Hostinger Horizons 为您全程打理。连接 Stripe 和 Supabase，即可启动真实可用的 Web 应用程序，无需任何技术技能。
为速度而生，不为挣扎而生
只需描述你的想法，AI 即可将其变为现实——快速且随时可用。支持 80 多种语言，因此你可以用自己的语言进行构建。
快速启动，更快成长
一键上线，安全快速的主机托管、自定义域名、企业邮箱等功能一应俱全，一站式服务。无需第三方解决方案。
采用顶尖技术
Horizons 依靠值得信赖的 LLM 和尖端工具来为您最大胆的 Web 应用程序创意提供高质量的代码、副本和设计。
想要深入了解吗？
探索全面的教程、操作指南和分步说明，助您快速从新手晋升为 AI 专家。获取构建您的第一个 AI 项目所需的一切，以及更多内容。
Web 应用程序开发常见问题解答
以下是我们收到的一些有关 Web 应用程序创建的最常见问题的答案。