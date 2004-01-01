Webアプリケーション開発が驚くほど簡単に

Webアプリケーションの開発方法

アイデアと主要な機能を定義

Webアプリで解決したい問題を明確にします。さらに、ユーザーにとって欠かせない機能があればそれらも列挙しましょう。

ツールとテクノロジーを選択

手動でプログラミングするか、Hostinger Horizonsでコードを1行も書かずにプロンプトを送信するだけで本格的なWebを作れる2種類の方法から自由に選べます。

構築・テスト・公開

アプリをセットアップし、テストを実行し、準備完了したらオンラインで公開。Horizonsなら、ワンクリックで実行できます。

ノーコードでできるWebアプリ制作のアイデア例

個人向けのWebサイトからビジネスツールまで、Hostinger Horizonsで作れるWebアプリの実例をご紹介。簡単なプロンプトだけで、AIがすぐに形にします。
CRM Webアプリ

すべての顧客情報を1ヶ所で管理したり、会議の詳細を記録したりして、関係強化に務めしましょう。
PPC予算追跡Webアプリ

レストラン予約用Webアプリ

フィードバック収集Webアプリ

請求書発行Webアプリ

履歴書作成Webアプリ

ポッドキャスト用Webアプリ

HorizonsのノーコードWebアプリビルダーでより高速＆簡単に構築

オールインワン型AI Webアプリビルダー

コーディングからデザイン、コンテンツ作成からSEO対策まで。Horizonsにすべてお任せください。StripeやSupabaseと統合して、技術スキルゼロでもWebアプリの製品化を実現できます。

スピード重視の設計、厄介な作業はAIにお任せ

アイデアを説明するだけでHorizonsがすぐにでも公開できる作品を完成させてくれます。80以上の言語に対応しているため、もちろん日本語でも、その他の使い慣れた言語でも構築できます。

企画からローンチ、さらには成長も円滑化

安全で高速なレンタルサーバー、独自ドメイン、ビジネス用メールサービスなど。すぐにプロジェクトを公開するのに必要なものがすべて揃っています。外部ツールやサードパーティのソリューションは必要ありません。

大胆なアイデアにも対応できる最新技術搭載

Horizonsは、信頼できるLLMや最先鋭のツールで高品質のコードを出力するだけでなく、広告コピーやデザインも提供します。

入門ガイド

プロンプトを上手く書くコツ

絶対避けたいミス

Webアプリケーション開発に関するよくある質問

Webアプリの作成に関するよくある質問と回答をまとめました。

Webアプリケーション開発とは何ですか？

Webアプリを構築するにはコーディングの知識が必要ですか？

Webアプリの開発にはどれくらいの費用がかかりますか？

Webアプリケーションを構築するにはどのようなツールが必要ですか？

Webアプリを収益化するにはどうすればいいですか？

Webアプリを宣伝するにはどうすればいいですか？

Webアプリをメンテナンスするにはどうすればいいですか？

Webアプリをテストするにはどうすればいいですか？

Webアプリの安全対策はどうすればいいですか？

Webアプリケーションをデバッグするにはどうすればいいですか？

Webアプリケーションをデプロイするにはどうすればいいですか？

Webアプリをホスティングするにはどうすればいいですか？

WebアプリとWebサイトではどちらが優れていますか？

Webアプリとモバイルアプリではどちらが優れていますか？

