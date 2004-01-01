テストすることで、Webアプリがスムーズに動作し、ユーザーの期待に応えていることを確認できます。すべての機能を操作して手動でテストすることもできますが、自動化ツールを使用してユーザーの操作をシミュレートし、エラーをより迅速に検出することもできます。Horizonsを使用すると、公開する前にサンドボックス環境でアプリを簡単にプレビュー＆テストできます。技術的な設定は必要ありません。

詳細については、Webアプリケーションテストガイドをご覧ください。