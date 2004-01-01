Webアプリケーション開発が驚くほど簡単に
Webアプリケーションの開発方法
アイデアと主要な機能を定義
Webアプリで解決したい問題を明確にします。さらに、ユーザーにとって欠かせない機能があればそれらも列挙しましょう。
ツールとテクノロジーを選択
手動でプログラミングするか、Hostinger Horizonsでコードを1行も書かずにプロンプトを送信するだけで本格的なWebを作れる2種類の方法から自由に選べます。
構築・テスト・公開
アプリをセットアップし、テストを実行し、準備完了したらオンラインで公開。Horizonsなら、ワンクリックで実行できます。
ノーコードでできるWebアプリ制作のアイデア例
CRM Webアプリ
PPC予算追跡Webアプリ
レストラン予約用Webアプリ
フィードバック収集Webアプリ
請求書発行Webアプリ
履歴書作成Webアプリ
ポッドキャスト用Webアプリ
HorizonsのノーコードWebアプリビルダーでより高速＆簡単に構築
オールインワン型AI Webアプリビルダー
コーディングからデザイン、コンテンツ作成からSEO対策まで。Horizonsにすべてお任せください。StripeやSupabaseと統合して、技術スキルゼロでもWebアプリの製品化を実現できます。
スピード重視の設計、厄介な作業はAIにお任せ
アイデアを説明するだけでHorizonsがすぐにでも公開できる作品を完成させてくれます。80以上の言語に対応しているため、もちろん日本語でも、その他の使い慣れた言語でも構築できます。
企画からローンチ、さらには成長も円滑化
安全で高速なレンタルサーバー、独自ドメイン、ビジネス用メールサービスなど。すぐにプロジェクトを公開するのに必要なものがすべて揃っています。外部ツールやサードパーティのソリューションは必要ありません。
大胆なアイデアにも対応できる最新技術搭載
Horizonsは、信頼できるLLMや最先鋭のツールで高品質のコードを出力するだけでなく、広告コピーやデザインも提供します。