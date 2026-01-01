Vienkārša tīmekļa lietotņu izstrāde

Uzzini, kā izveidot interaktīvas tīmekļa lietotnes no nulles līdz publicēšanai, izmantojot MI bezkoda platformu Hostinger Horizons.

Nav nepieciešama maksājumu karte.

Vienkārša tīmekļa lietotņu izstrāde

Kā izstrādāt tīmekļa lietotni

01

Definē savu ideju un galvenās funkcijas

Sāc, identificējot galveno problēmu, ko tava tīmekļa lietotne atrisinās, un iezīmējot nepieciešamās funkcijas.

02

Izvēlies savus rīkus un tehnoloģijas

Izvēlies starp tīmekļa lietotnes manuālu programmēšanu vai Hostinger Horizons izmantošanu, lai pārveidotu savas uzvednes pilnībā funkcionējošā tīmekļa lietotnē bez jebkāda koda.

03

Izveido, testē un publicē

Iestati savu lietotni, veic testus un, kad tā ir gatava, publicē to tiešsaistē – ar Horizons to var izdarīt ar vienu klikšķi.

Vai nepieciešamas bezkoda tīmekļa lietotņu idejas?

Izpēti reālus tīmekļa lietotņu piemērus, ko vari izstrādāt ar Hostinger Horizons, sākot no personīgām vietnēm līdz biznesa rīkiem – visu nodrošina MI, kas tev palīdzēs tās izveidot ar vienkāršām uzvednēm.
Vai nepieciešamas bezkoda tīmekļa lietotņu idejas?

CRM tīmekļa lietotne

Organizē un pārvaldi kontaktus bez piepūles. Stiprini attiecības, saglabājot tikšanās un pārējo informāciju.
Sākt veidot

PPC budžeta izsekošanas tīmekļa lietotne

Restorāna rezervāciju tīmekļa lietotne

Atsauksmju apkopošanas tīmekļa lietotne

Rēķinu ģenerēšanas tīmekļa lietotne

CV veidotājs

Podkāstu tīmekļa lietotne

Veido ātrāk, gudrāk un vienkāršāk ar Hostinger Horizons bezkoda tīmekļa lietotņu veidotāju

Visaptverošs MI tīmekļa lietotņu veidotājs

Ļauj Hostinger Horizons parūpēties par visu – gan kodu un dizainu, gan arī saturu un SEO. Pievieno Stripe un Supabase, lai radītu reālus, funkcionējošus produktus – nav nepieciešamas tehniskās prasmes.

Radīts ātrumam, nevis liekām pūlēm

Tikai apraksti savu ideju – MI izveidos publicēšanai gatavu produktu ātri un bez piepūles. Darbojas 80+ valodās, lai tu varētu radīt saviem vārdiem.

Palaid ātri, audz vēl ātrāk

Publicē ar 1 klikšķi, izmantojot drošu un ātru hostingu, personalizētu domēnu, biznesa e-pastu un daudz ko citu vienuviet. Nav nepieciešami trešo pušu risinājumi.

Darbina labākās tehnoloģijas

Horizons izmanto uzticamus LVM un jaunākos rīkus, lai nodrošinātu augstas kvalitātes kodu, tekstu un dizainu tavām spožākajām tīmekļa lietotņu idejām.

Gatavībā pārvērst savu unikālo projekta ideju realitātē?

Nav nepieciešama maksājumu karte.

Vēlies uzzināt vairāk?

Izpēti visaptverošas pamācības, praktiskas vadlīnijas un detalizētas instrukcijas, kas tevi no iesācēja acumirklī pārvērtīs par MI profesionāli. Iegūsti visu nepieciešamo un daudz ko citu sava pirmā MI projekta izveidei.
Darba sākšanas ceļvedis

Darba sākšanas ceļvedis

Pamācība
Video
Raksti labākas uzvednes

Raksti labākas uzvednes

Pamācība
Video
Biežākās kļūdas, no kurām izvairīties

Biežākās kļūdas, no kurām izvairīties

Pamācība
Video

Tīmekļa lietotņu izstrādes BUJ

Šeit ir atbildes uz dažiem no bieži uzdotajiem jautājumiem par tīmekļa lietotņu izveidi.

Kas ir tīmekļa lietotņu izstrāde?

Vai man ir jāprot programmēt, lai izveidotu tīmekļa lietotni?

Cik maksā tīmekļa lietotnes izstrāde?

Kādi rīki man ir nepieciešami, lai izveidotu tīmekļa lietotni?

Kā es varu monetizēt tīmekļa lietotni?

Kā es varu reklamēt tīmekļa lietotni?

Kā es varu uzturēt tīmekļa lietotni?

Kā es varu testēt tīmekļa lietotni?

Kā es varu parūpēties par tīmekļa lietotnes drošību?

Kā es varu atkļūdot tīmekļa lietotni?

Kā es varu izvietot tīmekļa lietotni?

Kā es varu mitināt tīmekļa lietotni?

Kas ir labāka – tīmekļa lietotne vai mājaslapa?

Kas ir labāka – tīmekļa lietotne vai mobilā lietotne?

Mums rūp tavs privātums

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai vietne pienācīgi darbotos un lai iegūtu datus par to, kā tu izmanto šo vietni, kā arī mārketinga vajadzībām. Sniedzot piekrišanu, tu piekrīti, ka tavā ierīcē tiek saglabātas sīkdatnes reklāmu mērķēšanai, personalizācijai un analīzei, kā aprakstīts mūsu sīkdatņu politikā.