Vienkārša tīmekļa lietotņu izstrāde
Kā izstrādāt tīmekļa lietotni
Definē savu ideju un galvenās funkcijas
Sāc, identificējot galveno problēmu, ko tava tīmekļa lietotne atrisinās, un iezīmējot nepieciešamās funkcijas.
Izvēlies savus rīkus un tehnoloģijas
Izvēlies starp tīmekļa lietotnes manuālu programmēšanu vai Hostinger Horizons izmantošanu, lai pārveidotu savas uzvednes pilnībā funkcionējošā tīmekļa lietotnē bez jebkāda koda.
Izveido, testē un publicē
Iestati savu lietotni, veic testus un, kad tā ir gatava, publicē to tiešsaistē – ar Horizons to var izdarīt ar vienu klikšķi.
Vai nepieciešamas bezkoda tīmekļa lietotņu idejas?
CRM tīmekļa lietotne
PPC budžeta izsekošanas tīmekļa lietotne
Restorāna rezervāciju tīmekļa lietotne
Atsauksmju apkopošanas tīmekļa lietotne
Rēķinu ģenerēšanas tīmekļa lietotne
CV veidotājs
Podkāstu tīmekļa lietotne
Veido ātrāk, gudrāk un vienkāršāk ar Hostinger Horizons bezkoda tīmekļa lietotņu veidotāju
Visaptverošs MI tīmekļa lietotņu veidotājs
Ļauj Hostinger Horizons parūpēties par visu – gan kodu un dizainu, gan arī saturu un SEO. Pievieno Stripe un Supabase, lai radītu reālus, funkcionējošus produktus – nav nepieciešamas tehniskās prasmes.
Radīts ātrumam, nevis liekām pūlēm
Tikai apraksti savu ideju – MI izveidos publicēšanai gatavu produktu ātri un bez piepūles. Darbojas 80+ valodās, lai tu varētu radīt saviem vārdiem.
Palaid ātri, audz vēl ātrāk
Publicē ar 1 klikšķi, izmantojot drošu un ātru hostingu, personalizētu domēnu, biznesa e-pastu un daudz ko citu vienuviet. Nav nepieciešami trešo pušu risinājumi.
Darbina labākās tehnoloģijas
Horizons izmanto uzticamus LVM un jaunākos rīkus, lai nodrošinātu augstas kvalitātes kodu, tekstu un dizainu tavām spožākajām tīmekļa lietotņu idejām.