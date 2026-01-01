Web programas kurti dabar paprasta
Kaip sukurti web programą
Apibūdink savo idėją ir pagrindines savybes
Pradėk nustatydamas pagrindinę problemą, kurią išspręs tavo programa, ir apibūdink jai reikalingas funkcijas.
Pasirink savo įrankius ir technologijas
Rinkis tarp rankinio SaaS programėlės kodavimo arba Hostinger Horizons naudojimo, kad raginimai taptų pilnai veikiančiu SaaS produktu be jokio programavimo.
Kurk, testuok ir paleisk
Sukurk programą, ją ištestuok ir, kai būsi pasiruošęs, publikuok ją internete – su Horizons tai gali padaryti vienu spustelėjimu.
Reikia idėjų web programoms be kodo?
CRM web programa
PPC biudžeto stebėjimo web programa
Restoranų rezervacijų web programa
Atsiliepimų rinkimo web programa
Sąskaitų generavimo web programa
CV kūrimo web programa
Tinklalaidžių web programa
Kurk greičiau, išmaniau ir lengviau su Hostinger Horizons web programų kūrimo įrankiu be kodo
Visapusiškas web programų kūrimo įrankis
Leisk Horizons pasirūpinti viskuo – nuo programavimo ir dizaino iki turinio ar SEO. Prijunk Stripe ir Supabase, kad paleistum realiai veikiančias web programas be jokių techninių įgūdžių.
Orientuotas į greitį, o ne procesą
Tiesiog aprašyk savo idėją ir leisk Horizons ją įgyvendinti – greitai ir užtikrintai. Horizons palaiko daugiau nei 80 kalbų, todėl gali kurti savais žodžiais.
Paleisk greitai – auk dar greičiau
Publikuok savo projektą vienu spustelėjimu, naudodamasis saugiu ir greitu hostingu, pasirinktiniu domenu, verslo el. paštu ir dar daugiau – viskas vienoje vietoje. Nereikės jokių trečiųjų šalių įrankių.
Paremta top technologijomis
Horizons naudoja patikimus LLM ir pažangiausius įrankius, kad pasiūlytų aukštos kokybės programinį kodą, tekstus ir dizainus drąsiausioms tavo idėjoms.