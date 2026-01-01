Nepraleisk riboto laiko pasiūlymų!
Web programas kurti dabar paprasta

Kaip sukurti web programą

01

Apibūdink savo idėją ir pagrindines savybes

Pradėk nustatydamas pagrindinę problemą, kurią išspręs tavo programa, ir apibūdink jai reikalingas funkcijas.

02

Pasirink savo įrankius ir technologijas

Rinkis tarp rankinio SaaS programėlės kodavimo arba Hostinger Horizons naudojimo, kad raginimai taptų pilnai veikiančiu SaaS produktu be jokio programavimo.

03

Kurk, testuok ir paleisk

Sukurk programą, ją ištestuok ir, kai būsi pasiruošęs, publikuok ją internete – su Horizons tai gali padaryti vienu spustelėjimu.

Analizuok realius pavyzdžius web programų, kurias gali kurti naudodamas Hostinger Horizons – nuo asmeninių svetainių iki verslo įrankių – visa tai paremta DI ir įgyvendinama paprastomis užklausomis.
CRM web programa

Nesunkiai tvarkyk ir valdyk kontaktus. Stiprink santykius saugodamas susitikimų ir informacijos įrašus.
PPC biudžeto stebėjimo web programa

Restoranų rezervacijų web programa

Atsiliepimų rinkimo web programa

Sąskaitų generavimo web programa

CV kūrimo web programa

Tinklalaidžių web programa

Kurk greičiau, išmaniau ir lengviau su Hostinger Horizons web programų kūrimo įrankiu be kodo

Visapusiškas web programų kūrimo įrankis

Leisk Horizons pasirūpinti viskuo – nuo programavimo ir dizaino iki turinio ar SEO. Prijunk Stripe ir Supabase, kad paleistum realiai veikiančias web programas be jokių techninių įgūdžių.

Orientuotas į greitį, o ne procesą

Tiesiog aprašyk savo idėją ir leisk Horizons ją įgyvendinti – greitai ir užtikrintai. Horizons palaiko daugiau nei 80 kalbų, todėl gali kurti savais žodžiais.

Paleisk greitai – auk dar greičiau

Publikuok savo projektą vienu spustelėjimu, naudodamasis saugiu ir greitu hostingu, pasirinktiniu domenu, verslo el. paštu ir dar daugiau – viskas vienoje vietoje. Nereikės jokių trečiųjų šalių įrankių.

Paremta top technologijomis

Horizons naudoja patikimus LLM ir pažangiausius įrankius, kad pasiūlytų aukštos kokybės programinį kodą, tekstus ir dizainus drąsiausioms tavo idėjoms.

Pasiruošęs savo idėją paversti realybe?

Nori sužinoti daugiau?

Peržiūrėk išsamius vadovus, detalias instrukcijas ir paaiškinimus, kurie per itin trumpą laiką padės tau iš pradedančiojo tapti dirbtinio intelekto ekspertu. Gauk viską, ko reikia pirmajam DI projektui sukurti – ir dar daugiau.
Pradžios gidas

Pradžios gidas

Pamoka
Vaizdo įrašas
Patobulink savo užklausas

Patobulink savo užklausas

Pamoka
Vaizdo įrašas
Dažnos klaidos, kurių reikėtų vengti

Dažnos klaidos, kurių reikėtų vengti

Pamoka
Vaizdo įrašas

Web programų kūrimo DUK

Čia pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie web programų kūrimą.

