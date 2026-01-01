Web-Anwendungs-Entwicklung leicht gemacht

Erfahren Sie, wie Sie mit KI-gestütztem No-Code Hostinger Horizons interaktive Webanwendungen von der Idee bis zur Veröffentlichung erstellen.

Keine Kreditkarte erforderlich.

Web-Anwendungs-Entwicklung leicht gemacht

So entwickeln Sie eine Webanwendung

01

Idee und Kernfunktionen definieren

Erklären Sie das Hauptproblem, das Ihre Web-App lösen soll, und erläutern Sie die benötigten Nutzer-Funktionen.

02

Tools und Technologie wählen

Wählen Sie zwischen manueller Codierung Ihrer SaaS-App oder der codefreien Verwendung von Hostinger Horizons, das Ihre Eingabeaufforderungen in ein voll funktionsfähiges SaaS-Produkt umwandelt.

03

Erstellen, testen, veröffentlichen

Richten Sie Ihre App ein, testen und veröffentlichen Sie sie – mit Horizons geht das mit einem Klick.

Benötigen Sie Ideen für Ihre No-Code Web-App?

Entdecken Sie echte Beispiele für Webanwendungen, die Sie mit Hostinger Horizons entwickeln können, von persönlichen Websites bis hin zu Business-Tools – alle basieren auf KI und lassen sich mit einfachen Eingaben realisieren.
Benötigen Sie Ideen für Ihre No-Code Web-App?

CRM-Web-App

Organisieren und verwalten Sie Kontakte mühelos. Stärken Sie Ihre Beziehungen, indem Sie Besprechungen und Details dokumentieren.
Jetzt erstellen

PPC-Budget-Tracker Web-App

Web-App für Restaurantreservierungen

Feedback-Web-App

Rechnungsgenerator Web-App

Lebenslauf-Ersteller Web-App

Podcast-Web-App

Erstellen Sie schneller, intelligenter und einfacher mit Hostinger Horizons No-Code Web-App-Baukasten

All-in-One KI Web-App-Baukasten

Von Code und Design bis hin zu Inhalten und SEO – Hostinger Horizons kümmert sich um alles. Verbinden Sie Stripe und Supabase, um echte, funktionierende Web-Apps zu veröffentlichen – technische Kenntnisse sind nicht erforderlich.

Gebaut für mühelose Effizienz

Beschreiben Sie einfach Ihre Idee und die KI erweckt Sie zum Leben – schnell und bereit zur Veröffentlichung. Funktioniert in über 80 Sprachen, sodass Sie in Ihren eigenen Worten erstellen können.

Schnell veröffentlichen, noch schneller wachsen

Gehen Sie mit nur einem Klick live – mit sicherem und schnellem Hosting, einer benutzerdefinierten Domain, geschäftlicher E-Mail und mehr. Alles an einem Ort. Ohne Drittanbieterlösungen.

Arbeitet mit Spitzentechnologie

Horizons arbeitet mit bewährten LLMs und hochmodernen Tools, um hochwertigen Code, Text und Designs für Ihre kühnsten Web-App-Ideen bereitzustellen.

Bereit, Ihre Idee in die Realität umzusetzen?

Keine Kreditkarte erforderlich.

Sie möchten tiefer eintauchen?

Entdecken Sie umfassende Tutorials, Anleitungen und Schritt-für-Schritt-Anweisungen, mit denen Sie in kürzester Zeit vom Anfänger zum KI-Profi werden. Hier finden Sie alles, was Sie für Ihr erstes KI-Projekt benötigen, und vieles mehr.
Erste-Schritte-Anleitung

Erste-Schritte-Anleitung

Tutorial
Video
Ihre Eingabeaufforderungen verbessern

Ihre Eingabeaufforderungen verbessern

Tutorial
Video
Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

Tutorial
Video

Häufig gestellte Fragen zur Entwicklung von Webanwendungen (FAQs)

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Erstellung von Web-Apps.

Was ist Web-Anwendungsentwicklung?

Muss ich programmieren können, um eine Web-App zu erstellen?

Wie viel kostet die Entwicklung einer Web-App?

Welche Tools benötige ich zum Erstellen einer Webanwendung?

Wie kann ich mit einer Web-App Geld verdienen?

Wie bewerbe ich eine Web-App?

Wie warte ich eine Web-App?

Wie teste ich eine Web-App?

Wie sichere ich eine Web-App?

Wie debugge ich eine Webanwendung?

Wie stelle ich eine Webanwendung bereit?

Wie hoste ich eine Web-App?

Was ist besser: eine Web-App oder eine Website?

Was ist besser: eine Web-App oder eine mobile App?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.