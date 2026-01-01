SaaS-Anwendungsentwicklung leicht gemacht
So erstellen Sie eine SaaS-Anwendung
Idee und Kernfunktionen definieren
Erklären Sie das Problem, das Ihre SaaS-App lösen soll, und erläutern Sie die wesentlichen Nutzer-Funktionen.
Plattform und Tools wählen
Wählen Sie zwischen manueller Codierung Ihrer SaaS-App oder der Nutzung von Hostinger Horizons, um Ihre Eingabeaufforderungen ohne Code in ein voll funktionsfähiges SaaS-Produkt umwandeln zu lassen.
Erstellen, testen, veröffentlichen
Beschreiben Sie Ihre Idee und Horizons erstellt Ihr SaaS-Produkt. Veröffentlichen Sie es mit einem Klick – inklusive Hosting, integrierten Integrationen und einer benutzerdefinierten Domain.
SaaS-Lösungen ohne Code, nur mit Ihrer Kreativität
KI-Chatbot
CRM-Tool
Inventar-Tracker
Aufgabenpriorisierung-Tool
PPC-Budget-Tracker
Lebenslauf-Ersteller
Studienplaner-Tool
Erstellen Sie schneller und einfacher mit Horizons No-Code SaaS-Baukasten
All-in-One KI-Partner
Hostinger Horizons kümmert sich um alles – von der Backend-Logik bis zum Design – und verbindet sich mit Tools wie Stripe und Supabase, sodass Sie ein echtes SaaS-Produkt veröffentlichen können, ohne Code zu schreiben.
Schnelligkeit und Einfachheit
Beschreiben Sie einfach Ihre SaaS-Idee, und Hostinger Horizons verwandelt sie umgehend in eine veröffentlichbare App. Mit Support in über 80 Sprachen, damit Sie für ein globales Publikum entwickeln können.
Live gehen und mühelos skalieren
Veröffentlichen Sie mit einem Klick und profitieren Sie von Hosting, Domainverwaltung und Business-Tools – keine Drittanbieter-Dienste erforderlich.
Arbeitet mit führenden Technologien
Horizons nutzt erstklassige LLMs und fortschrittliche KI-Tools, um hochwertigen Code, Inhalte und Designs selbst für Ihre ehrgeizigsten SaaS-Konzepte zu generieren.