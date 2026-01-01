Mit KI-Prototyping interaktive Designs erstellen
Einen Website-Prototyp erstellen
Idee und Merkmale definieren
Stellen Sie sich Ihr Traumdesign oder Ihre Idee vor. Wie soll das Ganze aussehen und funktionieren? Verwirklichen Sie Ihre Idee.
Ihre Vision beschreiben
Beschreiben Sie in Horizons eine detaillierte Aufgabenstellung, ob zu Design, Web-App, einem Produkt oder einer Website.
Mit KI-Prototyping erstellen
Jetzt startet die Magie! Sie können Ihren KI-Prototyp vor der Live-Schaltung testen und bearbeiten, Feedback einholen und ihn iterativ verbessern.
Brauchen Sie KI Prototyping-Ideen?
Web-App für Restaurantreservierungen
Vertriebspipeline-Tracker
Mitglieder-Website
Unternehmenswebsite
Geschäftsideen-Prüfer
Feedback-App
Rechnungsgenerator
Von der Idee zum funktionsfähigen Prototyp – in Minuten
KI-Prototyping ohne Hindernisse
Verwandeln Sie Ihre Idee in eine funktionsfähige Web-App – ganz ohne Code und Aufwand. Horizons erstellt Design, Funktionen und Inhalte in Minuten für Sie.
Einfach beschreiben, Horizons erledigt den Rest
Von Layout bis zur Logik – erstellen Sie vollständig interaktive Apps, indem Sie einfach beschreiben, was Sie brauchen. Wird in über 80 Sprachen unterstützt – erstellen Sie in eigenen Worten.
In wenigen Klicks starten und automatisch wachsen
Gehen Sie in wenigen Klicks live – Hosting, Domain, Business E-Mail und Integrationen sind inklusive. Ohne Drittanbieter-Tools, ohne Verzögerungen.
Auf vertrauenswürdiger KI-Infrastruktur aufgebaut
Horizons verwendet führende LLMs und Tools wie Stripe und Supabase, und liefert Ihnen schnell und umgehend produktionsreife Ergebnisse.