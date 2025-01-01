Nie przegap okazji na Cyber Week

Dzięki Hostinger Horizons Twój wymarzony projekt, strona internetowa lub aplikacja webowa są w zasięgu ręki.

Nie jest wymagana karta kredytowa
Jak stworzyć prototyp strony internetowej

Dzięki Horizons wystarczy, że opiszesz swój pomysł, a prototypowanie wspomagane przez AI sprawi, że stanie się on rzeczywistością.
01

Zdefiniuj swój pomysł i kluczowe cechy

Zacznij od wyobrażenia sobie wymarzonego projektu lub pomysłu i tego, jak ma wyglądać i działać.

02

Opisz swoją wizję

Następnie napisz szczegółowy opis w programie Horizons, aby wcielić swój pomysł w życie, niezależnie od tego, czy jest to projekt, aplikacja webowa, produkt czy strona internetowa.

03

Twórz z prototypem AI

Teraz dzieje się magia! Możesz testować i edytować swój prototyp AI, otrzymując opinie i wprowadzając iteracje przed uruchomieniem.

Potrzebujesz pomysłów na prototypowanie AI?

Aplikacja do rezerwacji w restauracji

Pozwól klientom przeglądać menu, rezerwować stoliki i określać preferencje dietetyczne w tej samej aplikacji.
Od pomysłu do działającego prototypu w kilka minut

Prototypowanie AI bez przeszkód

Zamień swój pomysł w działającą aplikację webową – bez kodu i bez problemu. Horizons stworzy dla Ciebie projekt, funkcjonalność i treść w kilka minut.

Opisz, czego potrzebujesz, a Horizons zajmie się resztą

Od układu po logikę – możesz tworzyć w pełni interaktywne aplikacje, po prostu opisując swoje potrzeby. Obsługuje ponad 80 języków, więc możesz tworzyć je własnymi słowami.

Uruchom za pomocą kilku kliknięć, rozwijaj się automatycznie

Uruchom hosting, domenę, firmową pocztę e-mail i integracje – wszystko w cenie. Bez narzędzi innych firm, bez opóźnień.

Zbudowany na zaufanej infrastrukturze AI

Horizons korzysta z wiodących rozwiązań LLM i narzędzi, takich jak Stripe i Supabase, aby szybko dostarczać rozwiązania gotowe do produkcji.

Chcesz wprowadzić swój pomysł na wyjątkową stronę w życie?

Często zadawane pytania dotyczące prototypowania projektów

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszego narzędzia do prototypowania AI.

