Twórz interaktywne projekty z pomocą AI
Dzięki Hostinger Horizons Twój wymarzony projekt, strona internetowa lub aplikacja webowa są w zasięgu ręki.
Jak stworzyć prototyp strony internetowej
Zdefiniuj swój pomysł i kluczowe cechy
Zacznij od wyobrażenia sobie wymarzonego projektu lub pomysłu i tego, jak ma wyglądać i działać.
Opisz swoją wizję
Następnie napisz szczegółowy opis w programie Horizons, aby wcielić swój pomysł w życie, niezależnie od tego, czy jest to projekt, aplikacja webowa, produkt czy strona internetowa.
Twórz z prototypem AI
Teraz dzieje się magia! Możesz testować i edytować swój prototyp AI, otrzymując opinie i wprowadzając iteracje przed uruchomieniem.
Potrzebujesz pomysłów na prototypowanie AI?
Aplikacja do rezerwacji w restauracji
Monitor lejka sprzedaży
Strona internetowa dla członków
Strona internetowa firmy
Walidator pomysłów biznesowych
Aplikacja do zbierania opinii
Generator faktur
Od pomysłu do działającego prototypu w kilka minut
Prototypowanie AI bez przeszkód
Zamień swój pomysł w działającą aplikację webową – bez kodu i bez problemu. Horizons stworzy dla Ciebie projekt, funkcjonalność i treść w kilka minut.
Opisz, czego potrzebujesz, a Horizons zajmie się resztą
Od układu po logikę – możesz tworzyć w pełni interaktywne aplikacje, po prostu opisując swoje potrzeby. Obsługuje ponad 80 języków, więc możesz tworzyć je własnymi słowami.
Uruchom za pomocą kilku kliknięć, rozwijaj się automatycznie
Uruchom hosting, domenę, firmową pocztę e-mail i integracje – wszystko w cenie. Bez narzędzi innych firm, bez opóźnień.
Zbudowany na zaufanej infrastrukturze AI
Horizons korzysta z wiodących rozwiązań LLM i narzędzi, takich jak Stripe i Supabase, aby szybko dostarczać rozwiązania gotowe do produkcji.