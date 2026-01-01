Mit KI-Prototyping interaktive Designs erstellen

Mit Hostinger Horizons ist Ihr Traum eines Designs, einer Website oder Web-App zum Greifen nah.
Keine Kreditkarte erforderlich
Mit KI-Prototyping interaktive Designs erstellen

Einen Website-Prototyp erstellen

Mit Horizons beschreiben Sie lediglich Ihre Idee – KI-gestütztes Prototyping erweckt sie zum Leben.
01

Idee und Merkmale definieren

Stellen Sie sich Ihr Traumdesign oder Ihre Idee vor. Wie soll das Ganze aussehen und funktionieren? Verwirklichen Sie Ihre Idee.

02

Ihre Vision beschreiben

Beschreiben Sie in Horizons eine detaillierte Aufgabenstellung, ob zu Design, Web-App, einem Produkt oder einer Website.

03

Mit KI-Prototyping erstellen

Jetzt startet die Magie! Sie können Ihren KI-Prototyp vor der Live-Schaltung testen und bearbeiten, Feedback einholen und ihn iterativ verbessern.

Brauchen Sie KI Prototyping-Ideen?

Brauchen Sie KI Prototyping-Ideen?

Web-App für Restaurantreservierungen

Lassen Sie Kunden in einer App Menüs durchblättern, Tische reservieren und Ernährungsvorlieben angeben.
Jetzt erstellen

Vertriebspipeline-Tracker

Mitglieder-Website

Unternehmenswebsite

Geschäftsideen-Prüfer

Feedback-App

Rechnungsgenerator

Von der Idee zum funktionsfähigen Prototyp – in Minuten

KI-Prototyping ohne Hindernisse

Verwandeln Sie Ihre Idee in eine funktionsfähige Web-App – ganz ohne Code und Aufwand. Horizons erstellt Design, Funktionen und Inhalte in Minuten für Sie.

Einfach beschreiben, Horizons erledigt den Rest

Von Layout bis zur Logik – erstellen Sie vollständig interaktive Apps, indem Sie einfach beschreiben, was Sie brauchen. Wird in über 80 Sprachen unterstützt – erstellen Sie in eigenen Worten.

In wenigen Klicks starten und automatisch wachsen

Gehen Sie in wenigen Klicks live – Hosting, Domain, Business E-Mail und Integrationen sind inklusive. Ohne Drittanbieter-Tools, ohne Verzögerungen.

Auf vertrauenswürdiger KI-Infrastruktur aufgebaut

Horizons verwendet führende LLMs und Tools wie Stripe und Supabase, und liefert Ihnen schnell und umgehend produktionsreife Ergebnisse.

Bereit, Ihre einzigartige Website-Idee Realität werden zu lassen?

Keine Kreditkarte erforderlich

Design-Prototyping: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zu unserem KI Prototyping-Tool.

Was ist Prototyping?

Benötige ich Designkenntnisse, um einen Prototyp zu erstellen?

Wie kann mir ein Prototyp dabei helfen, Investoren oder die Zustimmung eines Kunden zu erhalten?

Ist das generierte Design einzigartig?

Wie teste ich einen Website-Prototyp und erhalte Feedback?

Worin besteht der Unterschied zwischen einem Prototyp und einer Live-Website?

Kann ich meinen Prototyp auf Hostinger in eine echte Live-Website umwandeln?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.