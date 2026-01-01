Verwandeln Sie ein beliebiges Design in eine Live-Website oder Web-App
Mit Hostinger Horizons laden Sie einen Screenshot, ein Foto oder eine Skizze hoch und lehnen sich zurück, während Ihr Design in eine funktionierende Website oder Web-App verwandelt wird.
Bringen Sie Ihre Vision online, ganz ohne Programmieren
Sie haben eine Website oder Web-App gesehen, die Ihnen gefällt? Sie haben Ihr Layout bereits in einer Skizze festgehalten? Laden Sie beliebige visuelle Medien in Horizons hoch, und die KI verwandelt diese innerhalb von Sekunden in eine funktionierende Website oder Web-App.
Sobald sie erstellt ist, können Sie Text, Farben und Funktionen einfach mit simplen Befehlen aktualisieren – technische Kenntnisse sind nicht erforderlich.
Überlassen Sie der KI die Umsetzung Ihres Designs
Inspirationen beliebiger Quellen umsetzen
Manuelle Arbeitsschritte überspringen
Ihre Idee in Minuten live schalten
Flexibel optimieren und bearbeiten
Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons
Vibe-Coding verkürzt die Entwicklungszeit um 45%, und Tools wie Hostinger Horizons verwandeln natürliche Sprache innerhalb von Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Softwareentwicklung ist so deutlich niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
