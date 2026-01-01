MVP-Entwicklung leicht gemacht mit KI

So entwickeln Sie ein Minimum Viable Product

Das sind die wichtigsten Schritte: Idee definieren, MVP mit KI erstellen und mit echten Nutzern testen, bevor Sie skalieren.
Ihre MVP-Idee definieren

Identifizieren Sie das Problem, das Ihr Produkt lösen soll, und beschreiben Sie die wesentlichen Funktionen, auf denen Ihr Konzept beruht.

MVP ohne Coding erstellen

Erstellen Sie mit Hostinger Horizons und simplen KI-Eingabeaufforderungen ein funktionierendes MVP – ohne technische Kenntnisse oder komplizierte Einrichtung.

Testen, verfeinern und veröffentlichen

Validieren Sie Ihr MVP mit echten Nutzern, nehmen Sie Verbesserungen vor und veröffentlichen Sie es mit Horizons in einem Klick.

Brauchen Sie MVP-Ideen?

Studienplaner-Tool

Helfen Sie Studierenden, ihren Lernplan zu strukturieren, Ziele zu setzen und Fortschritte zu verfolgen.
Inventar-Tracker-Tool

KI-Chatbot

Aufgabenpriorisierung-Tool

CRM-Tool

PPC-Budget-Tracker-Tool

Lebenslauf-Ersteller-Tool

Erstellen Sie Ihr MVP schneller mit Hostinger Horizons

All-in-One KI MVP-Baukasten

Von Design und Code bis zu Inhalten und SEO – Horizons übernimmt es. Verbinden Sie Tools wie Stripe und Supabase, um funktionierende MVPs zu veröffentlichen – ohne Programmieren.

Gebaut für mühelose Geschwindigkeit

Beschreiben Sie Ihre Idee, und die KI verwandelt sie in Minuten in ein funktionierendes MVP. Wird in über 80 Sprachen unterstützt, sodass Sie in Ihren eigenen Worten erstellen können.

Schnell veröffentlichen, schneller skalieren

Schalten Sie Ihr MVP mit nur einem Klick live – inklusive Hosting, eigener Domain, Business E-Mail und mehr. Keine Drittanbieter-Tools erforderlich.

Angetrieben von führender KI-Technologie

Horizons nutzt vertrauenswürdige LLMs und fortschrittliche Integrationen, um sauberen Code, optimierte Inhalte und modernes Design für Ihr MVP zu liefern.

Bereit, Ihre Idee in die Realität umzusetzen?

Häufig gestellte Fragen zur MVP-Entwicklung (FAQ)

Finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zu unserem Tool für die MVP-Entwicklung.

Was ist MVP-Entwicklung?

Muss ich programmieren können, um ein MVP zu erstellen?

Wie genau erstellt die KI in Hostinger Horizons ein MVP?

Wann sollte ich einen No-Code MVP-Baukasten wählen und wann einen Entwickler beauftragen?

Was kostet die MVP-Entwicklung?

Welche Tools brauche ich für ein Minimum Viable Product?

Kann ich mit einem MVP Geld verdienen?

Wie teste ich ein MVP?

Wie hoste ich eine Web-App?

