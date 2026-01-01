MVP-Entwicklung leicht gemacht mit KI
So entwickeln Sie ein Minimum Viable Product
Ihre MVP-Idee definieren
Identifizieren Sie das Problem, das Ihr Produkt lösen soll, und beschreiben Sie die wesentlichen Funktionen, auf denen Ihr Konzept beruht.
MVP ohne Coding erstellen
Erstellen Sie mit Hostinger Horizons und simplen KI-Eingabeaufforderungen ein funktionierendes MVP – ohne technische Kenntnisse oder komplizierte Einrichtung.
Testen, verfeinern und veröffentlichen
Validieren Sie Ihr MVP mit echten Nutzern, nehmen Sie Verbesserungen vor und veröffentlichen Sie es mit Horizons in einem Klick.
Brauchen Sie MVP-Ideen?
Studienplaner-Tool
Inventar-Tracker-Tool
KI-Chatbot
Aufgabenpriorisierung-Tool
CRM-Tool
PPC-Budget-Tracker-Tool
Lebenslauf-Ersteller-Tool
Erstellen Sie Ihr MVP schneller mit Hostinger Horizons
All-in-One KI MVP-Baukasten
Von Design und Code bis zu Inhalten und SEO – Horizons übernimmt es. Verbinden Sie Tools wie Stripe und Supabase, um funktionierende MVPs zu veröffentlichen – ohne Programmieren.
Gebaut für mühelose Geschwindigkeit
Beschreiben Sie Ihre Idee, und die KI verwandelt sie in Minuten in ein funktionierendes MVP. Wird in über 80 Sprachen unterstützt, sodass Sie in Ihren eigenen Worten erstellen können.
Schnell veröffentlichen, schneller skalieren
Schalten Sie Ihr MVP mit nur einem Klick live – inklusive Hosting, eigener Domain, Business E-Mail und mehr. Keine Drittanbieter-Tools erforderlich.
Angetrieben von führender KI-Technologie
Horizons nutzt vertrauenswürdige LLMs und fortschrittliche Integrationen, um sauberen Code, optimierte Inhalte und modernes Design für Ihr MVP zu liefern.