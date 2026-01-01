Développement de MVP simplifié grâce à l'IA

Transformez rapidement votre idée en produit fonctionnel. Aucun codage ni développeur requis.

Comment développer un produit minimum viable

Découvrez les étapes clés : choix de l'idée, création du MVP avec l'IA et test avec de vrais utilisateurs avant la publication.
01

Définissez votre idée de MVP

Identifiez le problème que votre produit résoudra ainsi que les fonctionnalités essentielles pour vos utilisateurs.

02

Créez votre MVP sans coder

Utilisez Hostinger Horizons pour transformer de simples requêtes IA en un MVP fonctionnel. Aucune compétence technique ni configuration complexe requise.

03

Testez, affinez et publiez

Validez votre MVP auprès de vrais utilisateurs, apportez des améliorations et publiez votre projet en un clic avec Horizons.

Lancez-vous avec des exemples prêts à l'emploi.
Besoin d'idées de MVP ?

Outil de planification des révisions

Aidez les étudiants ou les autodidactes à organiser leur emploi du temps, définir des objectifs d'apprentissage et suivre leurs progrès.
Commencer à créer

Outil de suivi des stocks

Chatbot IA

Outil de priorisation des tâches

Outil CRM

Outil de suivi de budget PPC

Outil de création de CV

Créez votre MVP plus rapidement avec Hostinger Horizons

Créateur de MVP IA tout-en-un

Codage, design, contenu et SEO : laissez Horizons s'occuper de tout. Connectez des outils comme Stripe et Supabase pour lancer des MVP fonctionnels sans coder.

Création rapide d'applications

Décrivez votre idée et laissez l'IA la transformer en un MVP fonctionnel en quelques minutes. Horizons est disponible dans plus de 80 langues pour que vous puissiez créer avec vos propres mots.

Lancement rapide, croissance éclair

Publiez votre MVP en un clic et profitez d'un service d'hébergement, d'un nom de domaine personnalisé et d'une adresse email professionnelle intégrés. Aucun add-on tiers nécessaire.

Technologies avancées au service de vos projets

Horizons s'appuie sur des LLM fiables et des intégrations avancées pour créer du code fonctionnel, du contenu optimisé et un design moderne pour votre MVP.

Prêt(e) à donner vie à votre idée ?

