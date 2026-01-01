Templates préconçus

Home decor store

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

Vous ne trouvez pas le template qu'il vous faut ? Décrivez-le simplement, et l'IA le créera pour vous.

Conseils clés pour utiliser efficacement les requêtes IA

L'IA n'est plus réservée aux experts. Que vous soyez débutant(e) ou prêt(e) à aller plus loin, ces aspects essentiels du développement alimenté par l'IA vous guideront de l'idée au projet opérationnel. Avec Hostinger Horizons, vous n'avez besoin de personne d'autre : tout est à portée de main.

Commencez avec un objectif clair

Formulez une requête précise pour obtenir les meilleurs résultats.

Utilisez une plateforme sans code

Saisissez votre requête et laissez Hostinger Horizons donner vie à votre idée. Aucune expérience technique requise.

Testez, améliorez, peaufinez

Une fois votre projet créé, explorez, ajustez et personnalisez-le.

Ajoutez des fonctionnalités IA pour rendre votre application plus intelligente

Intégrez des chatbots, la génération d'images ou des recommandations en quelques clics.

Publiez et partagez

Hébergez votre projet en ligne en un clic et sans configuration complexe.

Continuez à explorer

Chaque requête ouvre la porte à de nouvelles possibilités créatives.

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

Le vide coding réduit le temps de développement de 45 %. Des outils comme Hostinger Horizons permettent de passer du langage naturel à un prototype fonctionnel en quelques heures, alors qu'avant, il fallait compter plusieurs semaines. Créer un logiciel devient beaucoup plus accessible.

Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
@TheZoyaThinking

Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps ce projet traînait sur ma to-do list… Et puis vous avez lancé l'IA Horizons. Je n'y connais absolument rien en développement d'applications web. Et pourtant, ça y est, le projet de mes rêves pour aider les autres existe enfin. Je suis ravie !

Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez désormais créer des applications web en une requête sur Hostinger Horizons. C'est vraiment génial !

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

