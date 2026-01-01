Oui. Si la clarté est essentielle pour toute bonne requête, la meilleure méthode varie selon l'outil d'IA utilisé. Par exemple, les générateurs d'images comme Midjourney ou DALL·E demandent souvent un langage descriptif précis et des paramètres visuels, tandis que les outils de génération de texte comme ChatGPT ou Claude nécessitent des requêtes structurées, orientées sur le ton, le contenu et la mise en forme.

Hostinger Horizons s'adapte à tous ces styles et vous aide à transformer vos requêtes en résultats concrets, que vous créiez une application web, une page ou un outil automatisé.