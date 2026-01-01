Le développement d'applications web simplifié

Apprenez à créer des applications web interactives avec Hostinger Horizons, la plateforme no-code alimentée par l'IA.

Comment développer une application web

01

Définissez votre idée et vos fonctionnalités clés

Commencez par identifier le problème principal que votre application web résoudra et par décrire les fonctionnalités dont elle a besoin.

02

Choisissez vos outils et votre technologie

Programmez votre application SaaS vous-même ou utilisez Hostinger Horizons pour transformer vos requêtes IA en un produit fonctionnel et sans codage.

03

Créez, testez et lancez

Configurez votre application, lancez des tests et, lorsque vous êtes prêt(e), publiez votre projet en un clic avec Horizons.

Découvrez des exemples réels d'applications web que vous pouvez développer avec Hostinger Horizons, des sites personnels aux outils professionnels, tous alimentés par l'IA et créés avec de simples requêtes.
Application web CRM

Organisez et gérez vos contacts sans effort. Renforcez vos relations en conservant des notes de vos réunions et des informations.
Créez plus vite, plus intelligemment et plus facilement avec le créateur d'applications web no-code Hostinger Horizons

Créateur d'applications web IA tout-en-un

Codage, design, contenu et SEO : laissez Hostinger Horizons s'occuper de tout. Connectez Stripe et Supabase pour lancer de vraies applications web fonctionnelles, sans compétences techniques requises.

Rapide et facile à utiliser

Décrivez simplement votre idée et laissez l'IA la concrétiser rapidement et immédiatement. Horizons est disponible dans plus de 80 langues pour que vous puissiez créer avec vos propres mots.

Lancez-vous rapidement, évoluez encore plus vite

Publiez votre application en un clic et profitez d'un hébergement sécurisé et rapide, d'un nom de domaine personnalisé et d'une adresse email professionnelle, le tout au même endroit. Aucune solution tierce nécessaire.

Technologies avancées au service de vos projets

Horizons s'appuie sur des LLM fiables et des outils de pointe pour créer du code, du texte et un design de haute qualité pour vos idées d'applications web les plus audacieuses.

Explorez des tutoriels complets, des guides pratiques et des instructions étape par étape qui vous permettront de passer du statut de débutant à celui de pro de l'IA en un rien de temps. Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour créer votre premier projet d'IA, et bien plus encore.
FAQ sur le développement d'applications web

Voici les réponses à certaines des questions les plus courantes que nous recevons sur la création d'applications web.

Qu'est-ce que le développement d'applications web ?

Dois-je savoir coder pour créer une application web ?

Combien coûte le développement d'une application web ?

De quels outils ai-je besoin pour créer une application web ?

Comment puis-je monétiser une application web ?

Comment promouvoir une application web ?

Comment maintenir une application web ?

Comment tester une application web ?

Comment sécuriser une application web ?

Comment déboguer une application web ?

Comment déployer une application web ?

Comment héberger une application web ?

Quelle est la meilleure option : une application web ou un site web ?

Quelle est la meilleure option : une application web ou une application mobile ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

