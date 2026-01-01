تطوير تطبيقات الويب هو عملية إنشاء أدوات أو خدمات أو منصات تفاعلية تعمل داخل متصفح ويب. بخلاف المواقع الإلكترونية الثابتة، توفر تطبيقات الويب ميزات ديناميكية مثل حسابات المستخدمين، ومعالجة البيانات، والتحديثات الفورية.

