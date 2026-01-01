Veebirakenduste arendamine on nüüd lihtne



Kuidas veebirakendust arendada

01

Määratle oma idee ja peamised funktsioonid

Alusta põhiprobleemi kindlakstegemisest, mida veebirakendus lahendab, ja kirjelda vajalikke funktsioone.

02

Vali oma tööriistad ja tehnoloogia

Vali, kas programmeerid ise või tee seda Hostinger Horizonsiga ning muuda oma AI-promptid funktsionaalseteks veebirakendusteks koodimata.

03

Ehita, testi ja avalda

Seadista oma rakendus, käivita testid, avalda veebis — Horizonsiga teed kõik ühe klõpsuga.

Avasta reaalseid näiteid veebirakendustest, mida saad Hostinger Horizonsi abil arendada, alates isiklikest veebilehtedest kuni äritööriistadeni – kõik AI toel ja lihtsate promptide abil reaalsuseks muudetud.
CRM-i veebirakendus

Korralda ja halda kontakte vaevata. Tugevda suhteid, pidades arvestust kohtumiste ja üksikasjade üle.
PPC eelarve jälgimise veebirakendus

Restorani broneeringute veebirakendus

Tagasiside koguja veebirakendus

Arvete generaatori veebirakendus

CV koostaja veebirakendus

Taskuhäälingu veebirakendus

Loo kiiremini, nutikamalt ja lihtsamalt Hostinger Horizonsi koodita veebirakenduste koostajaga

Kõik-ühes AI-põhine veebirakenduste koostaja

Alates koodist ja disainist sisu ja SEO-ni - Horizons teeb kõik ära. Ühenda Stripe ja Supabase töötava toote avaldamiseks - tehniliste oskusteta.

Loodud kiiruse, mitte takistuste jaoks

Kirjelda oma ideed ja AI viib selle ellu - kiirelt ja kävitusvalmilt. Töötab 80+ keeles, nii et saad kiirelt oma sõnadega koostada.

Käivita kiiresti, kasva veel kiiremini

Alusta otseülekannet ühe klõpsuga, kasutades turvalist ja kiiret majutust, kohandatud domeeni, äri e-posti ja palju muud – kõik ühes kohas. Kolmandate osapoolte lahendusi pole vaja.

Toetab tipptehnoloogia

Horizons kasutab usaldusväärseid LLM-e ja tipptasemel tööriistu, et pakkuda sinu julgeimate veebirakenduste ideede jaoks kvaliteetset koodi, teksti ja disaini.

Kas oled valmis oma unikaalse idee ellu viima?

