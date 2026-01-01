Veebirakenduste arendamine on nüüd lihtne

Mitte tingimata! Saad õppida kodeerimiskeeli nagu HTML, CSS ja JavaScript või kasutada raamistikke nagu Node.js või Django. Aga kui soovid midagi lihtsamat, siis koodita ja AI-põhised tööriistad, nagu Hostinger Horizons, võimaldavad sul oma ideed oma sõnadega kirjeldada ja koheselt toimiva veebirakenduse luua.