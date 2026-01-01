Desenvolvimento de aplicações web simplificado
Como desenvolver uma aplicação web
Defina sua ideia e principais características
Comece definindo qual problema principal sua aplicação web vai resolver e descreva os recursos essenciais que ela deve ter.
Escolha suas ferramentas e tecnologia
Decida se prefere programar por conta própria ou contar com a Hostinger Horizons para transformar seus prompts de IA em aplicações web totalmente funcionais — sem escrever uma única linha de código.
Crie, teste e publique
Configure sua aplicação, faça os testes e, quando estiver tudo pronto, publique online — com a Hostinger Horizons, você faz isso com apenas um clique.
Precisa de ideias de aplicações web que você pode criar sem escrever uma linha de código?
Aplicação web CRM
Aplicação web de controle de orçamento de PPC
Aplicação web de reserva para restaurantes
Aplicação web de coleta de feedback
Aplicação web geradora de faturas
Aplicação web para criação de currículos
Aplicação web para podcast
Desenvolva de forma rápida, simples e inteligente com o criador de web apps sem código da Hostinger Horizons
Construtor completo de apps com IA
Desde a programação e o design até o conteúdo e o SEO – a Horizons resolve para você. Conecte Stripe e Supabase para lançar produtos reais e que funcionam – não precisa de conhecimento técnico.
Simples e rápida, como deve ser
Basta descrever sua ideia e deixar a IA transformá-la em realidade — de forma rápida e pronta para o lançamento. Funciona em mais de 80 idiomas, para que você possa criar usando as suas próprias palavras.
Publique rapidamente, evolua mais rápido ainda
Publique em 1 clique, com hospedagem segura e rápida, domínio personalizado, e-mail profissional e muito mais – tudo integrado. Sem depender de serviços externos.
Desenvolvida com tecnologia de ponta
A Horizons conta com LLMs confiáveis e ferramentas de ponta para fornecer código, texto e design de alta qualidade para suas ideias de web apps mais ousadas.