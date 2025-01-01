Lance a ideia dos seus sonhos com nosso construtor de IA
Transforme aquele aplicativo, negócio ou ferramenta em algo real em minutos usando a plataforma sem código da Hostinger Horizons.
Como lançar sua ideia com nosso construtor de IA
Defina sua ideia e suas principais características
Decida que tipo de site ou aplicativo web você deseja criar e descreva seus principais recursos, desde páginas e design até contas de usuário ou sistemas de pagamento.
Basta descrever o que você quer
Evite a complexidade da codificação. Com o Hostinger Horizons, basta descrever sua ideia e transformar prompts de IA em sites e aplicativos web totalmente funcionais – sem precisar de código.
Construir, testar e lançar
Crie seu projeto, personalize-o e execute testes. Quando estiver pronto, publique seu site ou aplicativo online com um único clique.
Veja o que você pode criar com nosso construtor de IA
Site de membros
Gerador de faturas
Site de negócios
Validador de ideias de negócios
Rastreador de pipeline de vendas
Aplicativo coletor de feedback
Aplicativo web para reservas de restaurantes
Crie de forma mais rápida e inteligente com o construtor de IA Hostinger Horizons
Construtor de aplicativos web de IA tudo-em-um
Do código e design ao conteúdo e SEO, a Horizons cuida de tudo. Conecte ferramentas como Stripe e Supabase para lançar aplicativos reais e funcionais – sem necessidade de conhecimentos técnicos.
Construído para velocidade, não para luta
Descreva sua ideia e a IA a transformará em um aplicativo pronto para ser lançado em minutos. Com suporte para mais de 80 idiomas, você pode criar com suas próprias palavras.
Lance rápido, escale mais rápido ainda
Entre no ar com um clique: hospedagem segura, nome de domínio personalizado, e-mail comercial e muito mais – tudo incluído. Esqueça ferramentas de terceiros e cresça sem limites.
Desenvolvido com tecnologia de ponta
A Horizons usa LLMs avançados e integrações de ponta para fornecer código limpo, conteúdo refinado e design elegante para suas ideias mais ousadas de aplicativos da web.