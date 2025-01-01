Não perca as ofertas da Black Friday:

Lance a ideia dos seus sonhos com nosso construtor de IA

Transforme aquele aplicativo, negócio ou ferramenta em algo real em minutos usando a plataforma sem código da Hostinger Horizons.

Não é necessário cartão de crédito
Lance a ideia dos seus sonhos com nosso construtor de IA

Como lançar sua ideia com nosso construtor de IA

Bastam três passos simples para dar vida à sua ideia…
01

Defina sua ideia e suas principais características

Decida que tipo de site ou aplicativo web você deseja criar e descreva seus principais recursos, desde páginas e design até contas de usuário ou sistemas de pagamento.

02

Basta descrever o que você quer

Evite a complexidade da codificação. Com o Hostinger Horizons, basta descrever sua ideia e transformar prompts de IA em sites e aplicativos web totalmente funcionais – sem precisar de código.

03

Construir, testar e lançar

Crie seu projeto, personalize-o e execute testes. Quando estiver pronto, publique seu site ou aplicativo online com um único clique.

Veja o que você pode criar com nosso construtor de IA

Crie produtos SaaS com facilidade – de ferramentas de negócios a serviços digitais, tudo com base em instruções simples.
Veja o que você pode criar com nosso construtor de IA

Site de membros

Crie um espaço exclusivo para membros para envolver seu público e expandir sua comunidade.
Comece a construir

Gerador de faturas

Site de negócios

Validador de ideias de negócios

Rastreador de pipeline de vendas

Aplicativo coletor de feedback

Aplicativo web para reservas de restaurantes

Crie de forma mais rápida e inteligente com o construtor de IA Hostinger Horizons

Construtor de aplicativos web de IA tudo-em-um

Do código e design ao conteúdo e SEO, a Horizons cuida de tudo. Conecte ferramentas como Stripe e Supabase para lançar aplicativos reais e funcionais – sem necessidade de conhecimentos técnicos.

Construído para velocidade, não para luta

Descreva sua ideia e a IA a transformará em um aplicativo pronto para ser lançado em minutos. Com suporte para mais de 80 idiomas, você pode criar com suas próprias palavras.

Lance rápido, escale mais rápido ainda

Entre no ar com um clique: hospedagem segura, nome de domínio personalizado, e-mail comercial e muito mais – tudo incluído. Esqueça ferramentas de terceiros e cresça sem limites.

Desenvolvido com tecnologia de ponta

A Horizons usa LLMs avançados e integrações de ponta para fornecer código limpo, conteúdo refinado e design elegante para suas ideias mais ousadas de aplicativos da web.

Pronto para transformar sua ideia única de projeto em realidade?

Não é necessário cartão de crédito

Perguntas frequentes sobre o construtor de IA

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre nosso construtor de IA.

O que é um construtor de IA?

Preciso de habilidades técnicas para usar um construtor de IA?

O que posso criar com o construtor Hostinger Horizons AI?

Como o construtor de IA lida com SEO (otimização de mecanismos de busca)?

Posso personalizar um projeto depois que a IA o gera?

Posso monetizar um projeto criado com um construtor de IA?

Posso testar um projeto criado com o Hostinger Horizons?

Posso compartilhar o projeto criado com o construtor Hostinger Horizons AI?

O construtor de IA inclui hospedagem e um nome de domínio?