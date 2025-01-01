Ja, Sie können Ihr Projekt weiter bearbeiten, nachdem es von der KI erstellt wurde. Wenn Sie nur Text und Code bearbeiten möchten, sind dafür keine Nachrichtenguthaben erforderlich, und Sie können dies direkt tun.

Mit Hostinger Horizons können Sie außerdem Änderungen vornehmen und völlig neue Versionen Ihrer App oder Website generieren, solange Sie über genügend Nachrichtenguthaben verfügen. Beschreiben Sie einfach in einer Nachricht an unseren KI-Baukasten, welche Änderungen Sie vornehmen möchten.