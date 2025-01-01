Verwirklichen Sie Ihre Traumidee mit unserem KI-Builder
Verwandeln Sie diese App, Ihr Unternehmen oder Ihr Tool mithilfe der No-Code-Plattform von Hostinger Horizons in wenigen Minuten in etwas Reales.
So setzen Sie Ihre Idee mit unserem KI-Builder um
Definieren Sie Ihre Idee und ihre wichtigsten Merkmale
Entscheiden Sie, welche Art von Website oder Web-App Sie erstellen möchten, und skizzieren Sie dann die wichtigsten Funktionen – von Seiten und Design bis hin zu Benutzerkonten oder Zahlungssystemen.
Beschreiben Sie einfach, was Sie wollen
Überspringen Sie die Komplexität der Codierung. Beschreiben Sie mit Hostinger Horizons einfach Ihre Idee und verwandeln Sie KI-Eingabeaufforderungen in voll funktionsfähige Websites und Web-Apps – ganz ohne Code.
Erstellen, testen und starten
Erstellen Sie Ihr Projekt, passen Sie es an und führen Sie Tests durch. Sobald es fertig ist, veröffentlichen Sie Ihre Website oder App mit einem einzigen Klick online.
Sehen Sie, was Sie mit unserem KI-Builder erstellen können
Mitglieder-Website
Rechnungsgenerator
Business-Website
Geschäftsideen-Validator
Vertriebspipeline-Tracker
Feedback-Sammler-App
Web-App für Restaurantreservierungen
Bauen Sie schneller und intelligenter mit dem Hostinger Horizons AI Builder
All-in-One-KI-Web-App-Builder
Von Code und Design bis hin zu Inhalten und SEO – Horizons kümmert sich um alles. Verbinden Sie Tools wie Stripe und Supabase, um echte, funktionierende Apps zu starten – keine technischen Kenntnisse erforderlich.
Für Geschwindigkeit gebaut, nicht für Mühe
Beschreiben Sie Ihre Idee, und KI verwandelt sie innerhalb weniger Minuten in eine einsatzbereite App. Dank der Unterstützung für über 80 Sprachen können Sie Ihre eigenen Worte verwenden.
Schnell starten, schneller skalieren
Mit nur einem Klick live gehen: Sicheres Hosting, ein individueller Domänenname, geschäftliche E-Mail-Adresse und mehr – alles inklusive. Verzichten Sie auf Drittanbieter-Tools und wachsen Sie grenzenlos.
Angetrieben von Spitzentechnologie
Horizons verwendet erweiterte LLMs und führende Integrationen, um sauberen Code, ausgefeilte Inhalte und ein elegantes Design für Ihre kühnsten Web-App-Ideen bereitzustellen.