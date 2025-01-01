Direkte Textbearbeitung leicht gemacht
Mit Hostinger Horizons Textbearbeitungsmodus klicken Sie einfach auf den Text in der Vorschau und schreiben ihn sofort um. Keine Eingabeaufforderungen, keine Befehle, stattdessen problemloses Bearbeiten direkt am gewünschten Element.
Inhalte ganz einfach ändern und verbessern
Mit Horizons können Sie Ihre Inhalte direkt im Vorschaufenster aktualisieren. Aktivieren Sie den Bearbeitungsmodus, klicken Sie auf das zu ändernde Element und beginnen Sie zu tippen – so einfach ist das.
Aktualisieren Sie Überschriften, Absätze oder Button-Texte und sehen Sie Ihre Änderungen live. Keine Add-ons, keine verschwendeten Nachrichten, kein Warten.
Weniger Zeit mit Bearbeiten, mehr mit Erstellen verbringen
Präzise, ausschließlich das Element betreffende Änderungen
Text kostenlos optimieren
Sofort Ergebnisse erhalten
Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons
Vibe-Coding verkürzt die Entwicklungszeit um 45 %, und Tools wie Hostinger Horizons verwandeln natürliche Sprache innerhalb von Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Softwareentwicklung ist deutlich niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue App-Builder-Tool Horizons KI von @Hostinger zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit HORIZONS KI von Hostinger die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich bin begeistert, wie sich die Dinge mit @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es hat nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, eine bahnbrechende Neuerung gebracht.
Ich frage mich, wie Hostinger Horizons geschafft hat ... Es ist verrückt, wie schnell es jedem ermöglicht, Front- und Back-End bereitzustellen.
Ich kann gar nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner „Irgendwann“-Liste stand, BIS ihr die Horizons KI entwickelt habt. Ich habe keine Ahnung vom Programmieren von Web-Apps. Von Null gestartet und da ist es. Mein Traumprojekt, anderen zu helfen, ist LIVE. Juhu!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Echt cooles Zeug!
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code-KI-App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minutenschnelle – designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.