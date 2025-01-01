간편하게 직접 편집하세요

Hostinger Horizons의 텍스트 편집 모드를 사용하면 미리보기에 보이는 텍스트를 클릭하기만 하면 바로 다시 작성할 수 있습니다. 메시지나 명령 없이, 매끄럽게 바로 편집할 수 있습니다.

신용카드 필요 없음.

콘텐츠를 쉽게 변경하고 개선하세요

Horizons를 사용하면 미리보기 창에서 바로 콘텐츠를 업데이트할 수 있습니다. 편집 모드를 활성화하고 변경할 내용을 클릭한 다음 입력을 시작하면 됩니다.

헤드라인, 단락 또는 버튼 텍스트를 업데이트하면 편집 내용이 실시간으로 표시됩니다. 추가 기능, 낭비되는 메시지, 기다릴 필요도 없습니다.

바로 편집하기

편집 시간을 줄이고 제작에 더 집중하세요

정확하고 즉각적으로 변경하세요

업데이트할 요소를 선택하기만 하면 해당 요소만 변경됩니다. 더 이상 수정 사항을 설명하거나 예상치 못한 AI 조정을 감수할 필요가 없습니다.

텍스트를 무료로 수정하세요

즉시 결과물을 얻으세요

Hostinger Horizons에 대한 사람들의 평가

mark diantonio
@markdiantonio

Vibe 코딩은 자연어를 몇 주가 아닌 몇 시간 만에 작동하는 프로토타입으로 전환하는 Hostinger Horizons와 같은 도구를 사용하여 개발 시간을 45% 단축합니다. 소프트웨어 구축에 대한 진입 장벽이 크게 낮아졌습니다.

Martin Dubovic
@Martinko

저는 최근 새로운 @Hostinger Horizons AI 앱 빌더 도구를 테스트해 볼 기회가 있었는데, 정말 감명받았습니다. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons는 수백만 달러 규모의 앱을 구축하는 데 가장 효율적인 바이브 코드 도구일 수 있습니다.

Ivana Mikleuš
디지털 전문가

Hostinger Horizons는 MVP를 만들고 모든 것을 투자하기 전에 아이디어를 테스트하는 새롭고 혁신적인 방법입니다.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger의 HORIZONS AI를 사용하면 웹사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축할 수 있는지 상상도 못 하실 거예요! 정말 놀랍지 않나요? 직접 확인해 보세요!

Albert Bermejo
콘텐츠 제작자

Hostinger Horizons는 여러분이 떠올린 아이디어를 실제화할 수 있는 도구입니다. 그저 설명하기만 하면 자동으로 작동합니다.

techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons의 발전 방향이 정말 마음에 들어요! 새로운 AI 업데이트는 정말 재밌게 상호작용할 수 있었어요. 저뿐만 아니라 제가 아는 많은 사람들에게도 큰 변화를 가져다준 업데이트였어요.

RameshR
@rezmeram

Hostinger가 어떻게 Horizons를 출시할 수 있었는지 궁급합니다... 누구나 프론트 엔드와 백엔드를 빠르게 배포할 수 있다니 놀라워요.

Zera
@TheZoyaThinking

Horizons AI를 만들기 전까지는 이 프로젝트가 얼마나 오랫동안 제 언젠가 목록에서 기다리고 있었는지 몰랐어요. 저는 웹 앱 코딩에 대해 아무것도 모르는데 원하는 프로젝트를 만들 수 있었어요. 동료들을 돕겠다는 제 꿈의 프로젝트를 바로 출시할 수 있었어요!

Jordi Robert
설립자

Hostinger Horizons는 다른 모든 서비스와 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹 앱에서 블로그의 하위 도메인을 설정하는 것이 너무 쉬워서 '와!'라고 감탄했습니다.

Steve Salihu
@stevesalihu

이제 Hostinger Horizons에서 프롬프트를 입력하는 것만으로 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 기능이에요!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이 AI 앱 빌더로 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들어 보세요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 줍니다. 한번 써 볼 만합니다.

Steven Pillow
@spillow82

상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.

Brooks Boshears
기업가

Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.

독특한 프로젝트 아이디어를 현실로 만들 준비가 되셨나요?

더 깊이 알아보고 싶으신가요?

초보자부터 AI 전문가까지 단숨에 학습할 수 있도록 포괄적인 튜토리얼, 사용 가이드, 단계별 설명을 제공합니다. 첫 AI 프로젝트를 구축하는 데 필요한 모든 것을 포함한 다양한 정보를 제공합니다.
시작 가이드

시작 가이드

튜토리얼
동영상
프롬프트를 개선하세요

프롬프트를 개선하세요

튜토리얼
동영상
피해야 할 일반적인 실수

피해야 할 일반적인 실수

튜토리얼
동영상