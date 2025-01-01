리믹스 가능한 템플릿

시작할 템플릿을 선택하고 AI와 채팅하거나 시각적으로 편집하여 나만의 템플릿을 만들어 보세요.
모든 템플릿웹사이트
Home decor store

Home decor store

Workouts generator

Workouts generator

Creative agency site

Creative agency site

Logo maker

Logo maker

Interior studio site

Interior studio site

Restaurant site

Restaurant site

원하는 템플릿을 찾을 수 없나요? 간단히 설명해 주시면 AI가 만들어 드립니다.

AI 프로젝트를 구축할 때 기억해야 할 주요 사항

AI는 더 이상 전문가만의 전유물이 아닙니다. 초보자든 심층적인 개발을 원하는 사람이든, AI 기반 개발의 핵심 요소들이 아이디어부터 실제 프로젝트까지 여러분을 안내해 줄 것입니다. Hostinger Horizons와 함께라면 이 모든 것이 가능합니다. 팀 구성은 필요 없습니다. 여러분만 있으면 됩니다.

프로젝트 목표를 정의하세요

해결하고자 하는 문제에 대한 명확한 비전으로 시작하세요. Hostinger Horizons를 사용하면 다음 단계를 안내하는 기성 템플릿을 사용하여 비전을 실행으로 옮길 수 있습니다.

코딩이 필요 없는 접근 가능한 플랫폼 사용

골치아픈 코딩은 그만! Hostinger Horizons는 직관적인 채팅 인터페이스를 통해 아이디어를 쉽게 실현할 수 있으므로 기술이 아닌 비전에 집중할 수 있습니다.

빠르게 멋진 인터페이스를 디자인하세요

프로젝트는 작동하는 만큼 보기 좋아야 합니다. 디자이너가 아니어도 세련된 전문 인터페이스를 빠르게 구축할 수 있는 Hostinger Horizons를 사용해보세요.

AI 기능 추가 - 앱을 더욱 스마트하게 만들어보세요

Hostinger Horizons를 사용하면 몇 번의 클릭만으로 챗봇, 이미지 인식 또는 추천과 같은 AI 요소를 통합하여 앱을 역동적인 온라인 도구로 전환할 수 있습니다.

실시간으로 프로젝트를 테스트하고 개선하세요

앱이 출시되면 앱의 성능을 확인하고 싶을 것입니다. Hostinger Horizons를 사용하면 빠르고 쉽게 테스트할 수 있어 상상한 대로 정확하게 작동하는지 확인할 수 있습니다.

출시, 공유 및 확장 시작

작품을 선보일 준비가 되었다면, Hostinger Horizons를 통해 클릭 한 번으로 앱을 게시할 수 있습니다. 복잡한 설정이나 번거로움 없이 원활하게 시작할 수 있습니다.

신용카드는 필요 없습니다.

다른 이용자들이 말하는 Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe 코딩은 자연어를 몇 주가 아닌 몇 시간 만에 작동하는 프로토타입으로 전환하는 Hostinger Horizons와 같은 도구를 사용하여 개발 시간을 45% 단축합니다. 소프트웨어 구축에 대한 진입 장벽이 크게 낮아졌습니다.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

저는 최근 새로운 @Hostinger Horizons AI 앱 빌더 도구를 테스트해 볼 기회가 있었는데, 정말 감명받았습니다. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons는 수백만 달러 규모의 앱을 구축하는 데 가장 효율적인 바이브 코드 도구일 수 있습니다.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
디지털 전문가

Hostinger Horizons는 MVP를 만들고 모든 것을 투자하기 전에 아이디어를 테스트하는 새롭고 혁신적인 방법입니다.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger의 HORIZONS AI를 사용하면 웹사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축할 수 있는지 상상도 못 하실 거예요! 정말 놀랍지 않나요? 직접 확인해 보세요!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
콘텐츠 제작자

Hostinger Horizons는 여러분이 떠올린 아이디어를 실제화할 수 있는 도구입니다. 그저 설명하기만 하면 자동으로 작동합니다.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons의 발전 방향이 정말 마음에 들어요! 새로운 AI 업데이트는 정말 재밌게 상호작용할 수 있었어요. 저뿐만 아니라 제가 아는 많은 사람들에게도 큰 변화를 가져다준 업데이트였어요.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Hostinger가 어떻게 Horizons를 출시할 수 있었는지 궁급합니다... 누구나 프론트 엔드와 백엔드를 빠르게 배포할 수 있다니 놀라워요.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Horizons AI를 만들기 전까지는 이 프로젝트가 얼마나 오랫동안 제 언젠가 목록에서 기다리고 있었는지 몰랐어요. 저는 웹 앱 코딩에 대해 아무것도 모르는데 원하는 프로젝트를 만들 수 있었어요. 동료들을 돕겠다는 제 꿈의 프로젝트를 바로 출시할 수 있었어요!

Jordi Robert
Jordi Robert
설립자

Hostinger Horizons는 다른 모든 서비스와 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹 앱에서 블로그의 하위 도메인을 설정하는 것이 너무 쉬워서 '와!'라고 감탄했습니다.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

이제 Hostinger Horizons에서 프롬프트를 입력하는 것만으로 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 기능이에요!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이 AI 앱 빌더로 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들어 보세요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 줍니다. 한번 써 볼 만합니다.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
기업가

Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.

독특한 프로젝트 아이디어를 현실화할 준비가 되셨나요?

신용카드 불필요.

AI 프로젝트 아이디어 FAQ

AI 웹사이트에 대해 자주 받는 질문과 답변입니다. 시작 방법부터 수익화까지 모두 다룹니다.

초보자가 시작하기에 좋은 AI 프로젝트 아이디어는 무엇이 있나요?

AI 웹사이트를 만들 때 코딩 기술이 필요한가요?

AI 웹사이트로 수익을 창출할 수 있나요?

인공지능 웹사이트를 만들기 위해 어떤 도구나 플랫폼을 사용해야 하나요?

AI 프로젝트 아이디어를 온라인에 게시하려면 어떻게 해야 하나요?

AI 프로젝트는 일반 IT 프로젝트와 어떻게 다른가요?