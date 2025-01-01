리믹스 가능한 템플릿
AI 프로젝트를 구축할 때 기억해야 할 주요 사항
프로젝트 목표를 정의하세요
해결하고자 하는 문제에 대한 명확한 비전으로 시작하세요. Hostinger Horizons를 사용하면 다음 단계를 안내하는 기성 템플릿을 사용하여 비전을 실행으로 옮길 수 있습니다.
코딩이 필요 없는 접근 가능한 플랫폼 사용
골치아픈 코딩은 그만! Hostinger Horizons는 직관적인 채팅 인터페이스를 통해 아이디어를 쉽게 실현할 수 있으므로 기술이 아닌 비전에 집중할 수 있습니다.
빠르게 멋진 인터페이스를 디자인하세요
프로젝트는 작동하는 만큼 보기 좋아야 합니다. 디자이너가 아니어도 세련된 전문 인터페이스를 빠르게 구축할 수 있는 Hostinger Horizons를 사용해보세요.
AI 기능 추가 - 앱을 더욱 스마트하게 만들어보세요
Hostinger Horizons를 사용하면 몇 번의 클릭만으로 챗봇, 이미지 인식 또는 추천과 같은 AI 요소를 통합하여 앱을 역동적인 온라인 도구로 전환할 수 있습니다.
실시간으로 프로젝트를 테스트하고 개선하세요
앱이 출시되면 앱의 성능을 확인하고 싶을 것입니다. Hostinger Horizons를 사용하면 빠르고 쉽게 테스트할 수 있어 상상한 대로 정확하게 작동하는지 확인할 수 있습니다.
출시, 공유 및 확장 시작
작품을 선보일 준비가 되었다면, Hostinger Horizons를 통해 클릭 한 번으로 앱을 게시할 수 있습니다. 복잡한 설정이나 번거로움 없이 원활하게 시작할 수 있습니다.
다른 이용자들이 말하는 Hostinger Horizons
Vibe 코딩은 자연어를 몇 주가 아닌 몇 시간 만에 작동하는 프로토타입으로 전환하는 Hostinger Horizons와 같은 도구를 사용하여 개발 시간을 45% 단축합니다. 소프트웨어 구축에 대한 진입 장벽이 크게 낮아졌습니다.
저는 최근 새로운 @Hostinger Horizons AI 앱 빌더 도구를 테스트해 볼 기회가 있었는데, 정말 감명받았습니다. 😎
Hostinger Horizons는 수백만 달러 규모의 앱을 구축하는 데 가장 효율적인 바이브 코드 도구일 수 있습니다.
Hostinger Horizons는 MVP를 만들고 모든 것을 투자하기 전에 아이디어를 테스트하는 새롭고 혁신적인 방법입니다.
Hostinger의 HORIZONS AI를 사용하면 웹사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축할 수 있는지 상상도 못 하실 거예요! 정말 놀랍지 않나요? 직접 확인해 보세요!
Hostinger Horizons는 여러분이 떠올린 아이디어를 실제화할 수 있는 도구입니다. 그저 설명하기만 하면 자동으로 작동합니다.
@Hostinger Horizons의 발전 방향이 정말 마음에 들어요! 새로운 AI 업데이트는 정말 재밌게 상호작용할 수 있었어요. 저뿐만 아니라 제가 아는 많은 사람들에게도 큰 변화를 가져다준 업데이트였어요.
Hostinger가 어떻게 Horizons를 출시할 수 있었는지 궁급합니다... 누구나 프론트 엔드와 백엔드를 빠르게 배포할 수 있다니 놀라워요.
Horizons AI를 만들기 전까지는 이 프로젝트가 얼마나 오랫동안 제 언젠가 목록에서 기다리고 있었는지 몰랐어요. 저는 웹 앱 코딩에 대해 아무것도 모르는데 원하는 프로젝트를 만들 수 있었어요. 동료들을 돕겠다는 제 꿈의 프로젝트를 바로 출시할 수 있었어요!
Hostinger Horizons는 다른 모든 서비스와 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹 앱에서 블로그의 하위 도메인을 설정하는 것이 너무 쉬워서 '와!'라고 감탄했습니다.
이제 Hostinger Horizons에서 프롬프트를 입력하는 것만으로 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 기능이에요!
Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이 AI 앱 빌더로 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들어 보세요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 줍니다. 한번 써 볼 만합니다.
상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.
Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.