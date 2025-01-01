프로젝트를 공유할 준비가 되었는지 확인하는 것부터 시작하세요. 프로젝트의 목적을 정의하고 필요한 데이터를 수집하고 챗봇이나 추천 시스템과 같은 AI 기능을 통합하세요. 사람들이 온라인에서 프로젝트에 액세스할 수 있도록 도메인 이름과 웹 호스팅도 필요합니다.

Hostinger Horizons가 이 모든 과정을 대신 처리해 드립니다. 채팅 기반의 노코드 플랫폼으로, 프로젝트에서 원하는 기능을 자연어로 설명하기만 하면 도구가 이를 실현합니다. API 지원과 기본 제공되는 Supabase 연결부터 도메인 및 호스팅 관리까지 필요한 모든 것을 하나의 플랫폼 내에서 제공합니다. 채팅에서 대화를 나누며 프로젝트를 구축하고 구체화하고, 준비가 되면 클릭 한 번으로 간단히 게시할 수 있습니다. 복잡한 설정이나 기술 없이 아이디어만 있으면 됩니다.