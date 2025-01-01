Ediciones directas y sencillas

Con el modo de edición de texto de Hostinger Horizons, podés reescribir texto directamente desde la vista previa e implementar cambios al instante. Edición directa sin prompts ni comandos complicados.

Perfeccioná tu contenido fácilmente

Con Horizons, podés actualizar tu contenido directamente en la ventana de la vista previa. Habilitá el modo de edición, hacé clic en lo que querés cambiar y escribí, eso es todo.

Actualizá títulos, párrafos o texto de botones y apreciá los cambios en vivo. Sin complementos, sin mensajes gastados inútilmente, sin esperas.

EDICIONES AL INSTANTE

invertí menos tiempo editando y más creando

Hacé cambios precisos en el momento

Solo tenés que seleccionar el elemento que querés cambiar, solo se actualizará eso. Nada de batallar con descripciones complejas o cambios adicionales inesperados.

Modificá gratis

Resultados al instante

Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

La programación en modo "vibe" reduce el desarrollo un 45%. Además, con herramientas como Hostinger Horizons, podés pasar del lenguaje natural a prototipos funcionales en horas en vez de semanas. Las barreras para que cualquiera pueda crear software bajaron muchísimo.

Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps que generen millones.

Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.

Eric Hill
@EHillPapercraft

No vas a poder creer lo fácil que es crear lo que quieras para tu sitio y tus clientes con la IA de HORIZONS de Hostinger. Es increíble ¡Probalo !

Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.

techmano
@nice_gamin60974

Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después no solo para mí, sé que para muchísimos más también.

RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te deja lanzar el front y el back.

Zera
@TheZoyaThinking

Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.

Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.

Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.

Brooks Boshears
Emprendedor

Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.

¿Estás listo para darle vida a tu proyecto?

¿Querés profundizar más?

Explorá tutoriales completos, guías e instrucciones paso a paso para pasar de principiante a experto en IA. Aquí podés encontrar todo lo que necesitás para crear tu primer proyecto con IA y mucho más.
