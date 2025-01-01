Snadné a přímé úpravy textu

S režimem úpravy textu od Hostinger Horizons můžete jednoduše kliknout na text, který vidíte v náhledu, a okamžitě ho přepsat. Žádné prompty, žádné příkazy, jen plynulé úpravy přímo v místě, kde je to potřeba.

Není vyžadována platební karta.

Snadno měňte a vylepšujte svůj obsah

S Horizons můžete aktualizovat svůj obsah přímo v okně náhledu. Aktivujte režim úprav, klikněte na to, co chcete změnit, a začněte psát – ano, tak jednoduché to je.

Upravujte nadpisy, odstavce nebo texty na tlačítkách a sledujte, jak se vaše změny okamžitě projeví. Žádné doplňky, žádné zbytečné plýtvání zprávami, žádné čekání.

Snadno měňte a vylepšujte svůj obsah
ÚPRAVY PŘÍMO V TEXTU

Věnujte méně času úpravám a více času tvorbě

Provádějte přesné úpravy přímo v textu

Jednoduše vyberte prvek, který chcete aktualizovat, a změní se pouze tento prvek. Už žádné složité popisování úprav nebo riskování nečekaných úprav od AI.

Vylaďte si text zdarma

Okamžité výsledky

Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Intuitivní kódování zkracuje vývoj o 45 % díky nástrojům jako Hostinger Horizons, které promění přirozený jazyk ve funkční prototypy během hodin namísto týdnů. Vstupní bariéra pro tvorbu softwaru je tak dramaticky nižší.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitální specialistka

Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuvěříte, jak snadné je vytvořit pro svůj web a zákazníky přesně to, co chcete, pomocí HORIZONS AI od Hostingeru! Prostě úžasné – přesvědčte se sami!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvůrce obsahu

Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Líbí se mi, jakým směrem se @Hostinger Horizons ubírá! S novou AI aktualizací je opravdu zábava pracovat. Zásadně to změnilo situaci nejen pro mě, ale vím, že i pro spoustu dalších lidí.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Pořád mi vrtá hlavou, jak se Hostingeru povedlo vytvořit něco takového, jako je Horizons... Je neuvěřitelné, jak rychle s ním kdokoliv dokáže implementovat frontend i backend.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nedokážu ani popsat, jak dlouho jsem tenhle projekt odkládal na „někdy příště“ – až do chvíle, než jste přišli s Horizons AI. O kódování webových aplikací nevím absolutně nic. A teď je to tady. Můj vysněný projekt, který má pomáhat ostatním, je ONLINE. Paráda!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladatel

Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

S Hostinger Horizons teď můžete vytvářet webové aplikace jen tím, že zadáte prompt. Je to fakt pecka!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikatel

Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.

Jste připraveni proměnit svůj jedinečný nápad ve skutečný projekt?

Není vyžadována platební karta.

Zajímá vás více?

Prozkoumejte komplexní tutoriály, návody a podrobné pokyny, které vás během chvilky promění v profesionála v oblasti umělé inteligence. Získejte vše, co potřebujete k vytvoření svého prvního AI projektu.
Průvodce pro začátečníky

Průvodce pro začátečníky

Návod
Video
Vylepšete své pokyny pro AI

Vylepšete své pokyny pro AI

Návod
Video
Časté chyby, kterým se vyhnout

Časté chyby, kterým se vyhnout

Návod
Video