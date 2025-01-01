Luncurkan ide impian Anda dengan pembangun AI kami
Ubah aplikasi, bisnis, atau alat Anda menjadi sesuatu yang nyata dalam hitungan menit menggunakan platform tanpa kode Hostinger Horizons.
Cara meluncurkan ide Anda dengan pembangun AI kami
Tentukan ide Anda dan fitur-fitur utamanya
Putuskan jenis situs web atau aplikasi web yang ingin Anda buat, lalu uraikan fitur-fitur utamanya – mulai dari halaman dan desain hingga akun pengguna atau sistem pembayaran.
Jelaskan saja apa yang Anda inginkan
Lewati kerumitan coding. Dengan Hostinger Horizons, cukup jelaskan ide Anda dan ubah prompt AI menjadi situs web dan aplikasi web yang berfungsi penuh – tanpa perlu coding.
Membangun, menguji, dan meluncurkan
Buat proyek Anda, sesuaikan, dan jalankan pengujian. Setelah siap, publikasikan situs web atau aplikasi Anda secara online hanya dengan satu klik.
Lihat apa yang dapat Anda ciptakan dengan pembuat AI kami
Situs web keanggotaan
Pembuat faktur
Situs web bisnis
Validator ide bisnis
Pelacak jalur penjualan
Aplikasi pengumpul umpan balik
Aplikasi web reservasi restoran
Bangun lebih cepat dan lebih cerdas dengan pembangun AI Hostinger Horizons
Pembuat aplikasi web AI lengkap
Dari kode dan desain hingga konten dan SEO, Horizons menangani semuanya. Hubungkan perangkat seperti Stripe dan Supabase untuk meluncurkan aplikasi nyata yang berfungsi – tanpa perlu keahlian teknis.
Dibangun untuk kecepatan, bukan perjuangan
Jelaskan ide Anda, dan AI akan mengubahnya menjadi aplikasi siap pakai dalam hitungan menit. Dengan dukungan lebih dari 80 bahasa, Anda dapat mengembangkannya dengan kata-kata Anda sendiri.
Luncurkan cepat, skala lebih cepat
Luncurkan dengan satu klik: hosting aman, nama domain khusus, email bisnis, dan banyak lagi – semuanya sudah termasuk. Lewati alat pihak ketiga dan kembangkan tanpa batas.
Didukung oleh teknologi teratas
Horizons menggunakan LLM canggih dan integrasi terkemuka untuk memberikan kode yang bersih, konten yang menawan, dan desain yang apik untuk ide aplikasi web Anda yang paling berani.