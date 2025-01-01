Proyek Anda, dioptimalkan untuk mesin pencari dan AI

Hostinger Horizons secara otomatis menghasilkan semua yang dibutuhkan untuk membuat situs Anda terindeks oleh mesin pencari dan lebih dipahami oleh alat AI seperti ChatGPT, Gemini, dan Meta AI.

Dioptimalkan secara otomatis untuk visibilitas

Setelah situs tanpa kode Anda tayang di domain khusus, berkas visibilitas SEO dan AI penting seperti sitemap.xml, robots.txt, dan llms.txt akan dibuat secara otomatis. Ini membantu mesin pencari dan perangkat AI memahami konten Anda — tanpa perlu pengaturan.
Penerbitan cerdas untuk SEO dan penemuan AI

Platform pencarian AI

Alat bantu seperti ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, dan Meta AI memahami situs Anda. Dengan LLMs.txt yang dibuat secara otomatis, sistem AI tahu persis di mana harus mencari, meningkatkan peluang Anda untuk direkomendasikan dalam respons dan ringkasan.

Praktik SEO terbaik

Baru mengenal AI SEO? Tonton dan pelajari dalam hitungan menit

Video pendek ini menguraikan apa arti Generative Engine Optimization (GEO) dan cara menjaga konten Anda tetap terlihat.

Kata mereka tentang Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe Coding bantu percepat development hingga 45%. Lewat tool seperti Hostinger Horizons, Anda bisa ubah bahasa sehari-hari menjadi prototipe dalam hitungan jam, bukan minggu. Buat software jadi lebih mudah dan cepat.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Ternyata buat website dengan HORIZONS AI dari Hostinger sangat mudah, sulit dipercaya. Keren, buktikan sendiri hebatnya!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Perkembangan @Hostinger Horizons keren! Update AI baru ini enak diajak interaksi. Benar-benar game changer untuk saya dan banyak orang!

RameshR
RameshR
@rezmeram

Saya masih tidak menyangka bagaimana Hostinger bisa membuat Horizons... Cepat banget! Siapa aja bisa deploy front-end dan back-end dengan instan!

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Sudah lama saya ingin membuat proyek ini sampai akhirnya bertemu dengan Horizons AI. Saya tidak bisa coding untuk buat aplikasi web. Tapi sekarang, Proyek impian saya sudah terwujud!

Jordi Robert
Jordi Robert
Founder

Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Kini kita bisa buat aplikasi web hanya dengan memasukkan prompt di Hostinger Horizons. Keren!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Seperti punya web developer/software developer top‑tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.

Siap mewujudkan ide proyek Anda?

