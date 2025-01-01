Tu proyecto, optimizado para motores de búsqueda e IA

Hostinger Horizons genera automáticamente todo lo necesario para que sus sitios sean indexados por los motores de búsqueda y mejor comprendidos por herramientas de IA como ChatGPT, Gemini y Meta AI.

No necesitas tarjeta de crédito.

Optimizado automáticamente para visibilidad

Una vez que tu sitio web sin código se publique en un dominio personalizado, se crearán automáticamente archivos clave de SEO y visibilidad de IA, como sitemap.xml, robots.txt y llms.txt. Esto ayuda a los motores de búsqueda y a las herramientas de IA a comprender tu contenido, sin necesidad de configuración.
Optimizado automáticamente para visibilidad
Siempre incluido

Publicación inteligente para SEO y descubrimiento de IA

Plataforma de búsqueda de IA

Herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity y Meta AI ayudan a comprender tu sitio. Con el archivo LLMs.txt generado automáticamente, los sistemas de IA saben exactamente dónde buscar, lo que aumenta tus posibilidades de ser recomendado en respuestas y resúmenes.

Mejores prácticas de SEO

Configuración cero, resultados máximos

¿Eres nuevo en el SEO con IA? Mira y aprende en minutos.

Estos videos cortos explican qué significa Optimización de motores generativos (GEO) y cómo mantener visible su contenido.

Esto opinan los usuarios de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La programación sin código reduce el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger Horizons que convierten el lenguaje natural en prototipos funcionales en cuestión de horas en lugar de semanas. La barrera de entrada para desarrollar software es mucho menor.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta de IA de creación de aplicaciones de @Hostinger Horizons y debo decir que me impresionó. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de lanzarse por completo.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

¡No te creerás lo fácil que es crear lo que quieres para tu sitio web y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons! ¡Es simplemente increíble! ¡Tienes que probarlo!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger Horizons! Ha sido muy divertido interactuar con la nueva actualización de IA. Ha sido un antes y un después no solo para mí, sino también para muchos otros.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo habrán podido desarrollar Hostinger Horizons... Es una locura lo rápido que permite a cualquiera implementar un sitio o app web.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo imaginar cuánto tiempo llevaba pensando en este proyecto hasta que crearon la IA de Horizons. No sé nada en absoluto de programación de aplicaciones web, pero ahí está: mi proyecto soñado para ayudar a los colegas de trabajo ya está en marcha. ¡Increíble!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con el resto. Fue facilísimo configurar un subdominio para un blog en mi app web. ¡Es impresionante!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora puedes crear apps web con solo introducir instrucciones en Hostinger Horizons. ¡Increíble!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA, sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de páginas web convencional, es mucho más.

¿Todo listo para hacer realidad tu proyecto?

No necesitas tarjeta de crédito.