Το έργο σας, βελτιστοποιημένο για μηχανές αναζήτησης και τεχνητή νοημοσύνη

Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο καιρό περίμενε αυτό το έργο στη λίστα μου για κάποια μέρα ΜΕΧΡΙ να φτιάξετε την Τεχνητή Νοημοσύνη του Horizons. Δεν ξέρω τίποτα για τον προγραμματισμό εφαρμογών ιστού. 0 και να το. Το έργο των ονείρων μου για να βοηθήσω τους συναδέλφους μου είναι ΖΩΝΤΑΝΟ. Ουάου!