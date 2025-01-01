Ambil kendali dengan pengeditan kode

Lampaui batas perintah. Dengan akses penuh ke kode proyek Anda, Anda dapat menyempurnakan dan mengembangkan sesuai kebutuhan Anda – semuanya di Hostinger Horizons.

Tanpa kartu kredit.

Cepat mendapatkan hasil, dengan kode sesuai permintaan

AI memberi Anda keunggulan. Namun, ketika Anda ingin menyesuaikan atau men-debug, pengeditan kode memungkinkan Anda mengambil alih. Buka berkas apa pun, buat perubahan yang presisi, dan lihat hasilnya langsung di pratinjau.

Baik Anda menyempurnakan keluaran AI, memasukkan logika khusus, atau membagi komponen untuk kejelasan – Anda memegang kendali penuh dari awal hingga akhir.

PENGEDITAN LANGSUNG

Lebih banyak kekuatan untuk melakukannya dengan cara Anda

Sesuaikan kode sesuai keinginan Anda

Menemukan sesuatu yang salah atau hilang dalam output AI? Ubah kode secara langsung untuk mendapatkan apa yang Anda butuhkan – lebih cepat daripada menjelaskannya dalam prompt.

Suntikkan logika Anda sendiri

Debug dan uji secara real time

Tetap mengalir

Kata mereka tentang Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

Vibe Coding bantu percepat development hingga 45%. Lewat tool seperti Hostinger Horizons, Anda bisa ubah bahasa sehari-hari menjadi prototipe dalam hitungan jam, bukan minggu. Buat software jadi lebih mudah dan cepat.

Martin Dubovic
@Martinko

Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.

Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Ternyata buat website dengan HORIZONS AI dari Hostinger sangat mudah, sulit dipercaya. Keren, buktikan sendiri hebatnya!

Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.

techmano
@nice_gamin60974

Perkembangan @Hostinger Horizons keren! Update AI baru ini enak diajak interaksi. Benar-benar game changer untuk saya dan banyak orang!

RameshR
@rezmeram

Saya masih tidak menyangka bagaimana Hostinger bisa membuat Horizons... Cepat banget! Siapa aja bisa deploy front-end dan back-end dengan instan!

Zera
@TheZoyaThinking

Sudah lama saya ingin membuat proyek ini sampai akhirnya bertemu dengan Horizons AI. Saya tidak bisa coding untuk buat aplikasi web. Tapi sekarang, Proyek impian saya sudah terwujud!

Jordi Robert
Founder

Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!

Steve Salihu
@stevesalihu

Kini kita bisa buat aplikasi web hanya dengan memasukkan prompt di Hostinger Horizons. Keren!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.

Steven Pillow
@spillow82

Seperti punya web developer/software developer top‑tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.

Brooks Boshears
Entrepreneur

Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.

Siap mewujudkan ide proyek Anda?

