Buat desain interaktif dengan prototipe AI

Desain, situs web, atau aplikasi web impian Anda dapat terwujud bersama Hostinger Horizons.

Cara membuat prototipe situs web

Dengan Horizons, yang perlu Anda lakukan hanyalah mendeskripsikan ide Anda, dan pembuatan prototipe bertenaga AI akan mewujudkannya.
01

Tentukan ide dan fitur utama Anda

Mulailah dengan membayangkan desain atau ide impian Anda dan bagaimana Anda menginginkannya terlihat dan berfungsi.

02

Jelaskan visi Anda

Lalu, tuliskan perintah terperinci di Horizons untuk mewujudkan ide Anda, baik itu desain, aplikasi web, produk, atau situs web.

03

Buat dengan prototipe AI

Kini keajaiban terjadi! Anda dapat menguji dan mengedit prototipe AI Anda, mendapatkan umpan balik, dan melakukan iterasi sebelum diluncurkan.

Butuh beberapa ide prototipe AI?

Aplikasi web reservasi restoran

Biarkan pelanggan menelusuri menu, memesan meja, dan menentukan preferensi diet dalam aplikasi yang sama.
Pelacak jalur penjualan

Situs web keanggotaan

Situs web bisnis

Validator ide bisnis

Aplikasi pengumpul umpan balik

Pembuat faktur

Dari ide hingga prototipe yang berfungsi dalam hitungan menit

Prototipe AI tanpa hambatan

Wujudkan ide Anda menjadi aplikasi web yang berfungsi, tanpa kode dan tanpa repot. Horizons membangun desain, fungsionalitas, dan konten untuk Anda dalam hitungan menit.

Jelaskan saja, Horizons akan mengurus sisanya

Dari tata letak hingga logika, Anda dapat membangun aplikasi yang sepenuhnya interaktif hanya dengan menjelaskan kebutuhan Anda. Mendukung lebih dari 80 bahasa, sehingga Anda dapat berkreasi dengan kata-kata Anda sendiri.

Luncurkan dalam klik, tumbuh secara otomatis

Mulai hosting, domain, email bisnis, dan integrasi – semuanya sudah termasuk. Tanpa alat pihak ketiga, tanpa penundaan.

Dibangun di atas infrastruktur AI tepercaya

Horizons menggunakan LLM dan alat terkemuka seperti Stripe dan Supabase untuk memberikan pengalaman siap produksi dengan cepat.

Siap untuk mengubah ide situs web unik Anda menjadi kenyataan?

