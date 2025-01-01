Buat desain interaktif dengan prototipe AI
Desain, situs web, atau aplikasi web impian Anda dapat terwujud bersama Hostinger Horizons.
Cara membuat prototipe situs web
Tentukan ide dan fitur utama Anda
Mulailah dengan membayangkan desain atau ide impian Anda dan bagaimana Anda menginginkannya terlihat dan berfungsi.
Jelaskan visi Anda
Lalu, tuliskan perintah terperinci di Horizons untuk mewujudkan ide Anda, baik itu desain, aplikasi web, produk, atau situs web.
Buat dengan prototipe AI
Kini keajaiban terjadi! Anda dapat menguji dan mengedit prototipe AI Anda, mendapatkan umpan balik, dan melakukan iterasi sebelum diluncurkan.
Butuh beberapa ide prototipe AI?
Aplikasi web reservasi restoran
Pelacak jalur penjualan
Situs web keanggotaan
Situs web bisnis
Validator ide bisnis
Aplikasi pengumpul umpan balik
Pembuat faktur
Dari ide hingga prototipe yang berfungsi dalam hitungan menit
Prototipe AI tanpa hambatan
Wujudkan ide Anda menjadi aplikasi web yang berfungsi, tanpa kode dan tanpa repot. Horizons membangun desain, fungsionalitas, dan konten untuk Anda dalam hitungan menit.
Jelaskan saja, Horizons akan mengurus sisanya
Dari tata letak hingga logika, Anda dapat membangun aplikasi yang sepenuhnya interaktif hanya dengan menjelaskan kebutuhan Anda. Mendukung lebih dari 80 bahasa, sehingga Anda dapat berkreasi dengan kata-kata Anda sendiri.
Luncurkan dalam klik, tumbuh secara otomatis
Mulai hosting, domain, email bisnis, dan integrasi – semuanya sudah termasuk. Tanpa alat pihak ketiga, tanpa penundaan.
Dibangun di atas infrastruktur AI tepercaya
Horizons menggunakan LLM dan alat terkemuka seperti Stripe dan Supabase untuk memberikan pengalaman siap produksi dengan cepat.