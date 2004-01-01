Älä missaa Cyber Weekin tarjouksia

Kuinka luoda verkkosivuston prototyyppi

Horizonsin myötä sinun tarvitsee vain kuvailla ideasi, ja AI-pohjainen prototypointi muuttaa sen todeksi.
01

Määrittele ideasi ja sen keskeiset ominaisuudet

Aloita kuvittelemalla unelmiesi design tai idea sekä toiveesi sen ulkoasun ja toimintojen suhteen.

02

Kuvaile visiotasi

Kirjoita sitten yksityiskohtainen kehote Horizonsissa ideasi toteuttamiseksi, olipa kyseessä sitten design, verkkosovellus, tuote tai verkkosivusto.

03

Luo AI-prototypoinnin avulla

Nyt tapahtuu ihmeitä! Voit testata ja muokata AI-prototyyppiäsi, saada palautetta ja iteroida sitä ennen julkaisua.

Tarvitsetko ideoita AI-pohjaiseen prototypointiin?

Ravintolavarausten verkkosovellus

Anna asiakkaiden selata ruokalistoja, varata pöytiä ja määrittää ruokavaliotoiveita samassa sovelluksessa.
Myyntiputken seuranta

Jäsenyyssivusto

Yrityksen verkkosivusto

Liikeidean validaattori

Palautteenkeruusovellus

Laskugeneraattori

Ideasta toimivaksi prototyypiksi muutamassa minuutissa

AI-prototypointia ilman esteitä

Muunna ideasi toimivaksi verkkosovellukseksi ilman koodausta ja vaivaa. Horizons rakentaa ulkoasun, toiminnot ja sisällön puolestasi muutamassa minuutissa.

Kuvaile se. Horizons hoitaa loput.

Asettelusta logiikkaan — voit rakentaa täysin interaktiivisia sovelluksia yksinkertaisesti kuvailemalla, mitä tarvitset. Yli 80 kielen tuki mahdollistaa luomisen omin sanoin.

Käynnistä muutamalla klikkauksella, kasva automaattisesti

Julkaise webhotellin, domainin, yrityssähköpostin ja integrointien avulla – kaikki sisältyy hintaan. Sivuuta kolmannen osapuolen työkalut ja kasva rajattomasti.

Perustuu luotettavaan AI-infrastruktuuriin

Horizons käyttää johtavia LLM-malleja ja työkaluja, mukaan lukien Stripe ja Supabase, tarjotakseen tuotantokäyttöön valmiita kokemuksia nopeasti.

Suunnittele prototypointia koskevat UKK:t

Löydä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin koskien AI-prototyyppityökaluamme.

Mitä on prototypointi?

Tarvitsenko suunnittelutaitoja prototyypin rakentamiseen?

Miten prototyyppi voi auttaa minua saamaan rahoitusta tai asiakkaan hyväksynnän?

Onko luotu design ainutlaatuinen?

Miten testaan verkkosivuston prototyyppiä ja saan palautetta?

Mitä eroa on prototyypillä ja live-verkkosivustolla?

Voinko muuttaa prototyyppini oikeaksi, toimivaksi verkkosivustoksi Hostingerilla?