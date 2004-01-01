Luo interaktiivisia malleja AI-prototypoinnin avulla
Hostinger Horizons tuo ulottuvillesi unelmiesi designin, verkkosivuston tai verkkosovelluksen.
Kuinka luoda verkkosivuston prototyyppi
Määrittele ideasi ja sen keskeiset ominaisuudet
Aloita kuvittelemalla unelmiesi design tai idea sekä toiveesi sen ulkoasun ja toimintojen suhteen.
Kuvaile visiotasi
Kirjoita sitten yksityiskohtainen kehote Horizonsissa ideasi toteuttamiseksi, olipa kyseessä sitten design, verkkosovellus, tuote tai verkkosivusto.
Luo AI-prototypoinnin avulla
Nyt tapahtuu ihmeitä! Voit testata ja muokata AI-prototyyppiäsi, saada palautetta ja iteroida sitä ennen julkaisua.
Tarvitsetko ideoita AI-pohjaiseen prototypointiin?
Ravintolavarausten verkkosovellus
Myyntiputken seuranta
Jäsenyyssivusto
Yrityksen verkkosivusto
Liikeidean validaattori
Palautteenkeruusovellus
Laskugeneraattori
Ideasta toimivaksi prototyypiksi muutamassa minuutissa
AI-prototypointia ilman esteitä
Muunna ideasi toimivaksi verkkosovellukseksi ilman koodausta ja vaivaa. Horizons rakentaa ulkoasun, toiminnot ja sisällön puolestasi muutamassa minuutissa.
Kuvaile se. Horizons hoitaa loput.
Asettelusta logiikkaan — voit rakentaa täysin interaktiivisia sovelluksia yksinkertaisesti kuvailemalla, mitä tarvitset. Yli 80 kielen tuki mahdollistaa luomisen omin sanoin.
Käynnistä muutamalla klikkauksella, kasva automaattisesti
Julkaise webhotellin, domainin, yrityssähköpostin ja integrointien avulla – kaikki sisältyy hintaan. Sivuuta kolmannen osapuolen työkalut ja kasva rajattomasti.
Perustuu luotettavaan AI-infrastruktuuriin
Horizons käyttää johtavia LLM-malleja ja työkaluja, mukaan lukien Stripe ja Supabase, tarjotakseen tuotantokäyttöön valmiita kokemuksia nopeasti.