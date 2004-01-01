Julkaise verkkokauppasi helposti
Luo verkkokauppasi keskustelemalla AI:n kanssa ja hallitse tuotteita, tilauksia, maksuja ja paljon muuta sisäänrakennetulla verkkokauppaintegraatiolla.
Vaivatonta verkkokaupan hallintaa
Runsaasti tuotetyyppejä
Aloita fyysisten ja digitaalisten tuotteiden ja lahjakorttien myynti sekä lahjoitusten vastaanottaminen.
Luo tuotteita nopeasti AI:n avulla
Lataa vain kuvia tuotteistasi, ja AI luo automaattisesti tuotekuvaukset. Voit aina muokata niitä haluamallasi tavalla.
Yli sata turvallista maksutapaa
Integraatio tukee yli sataa turvallista maksutapaa. Maksutapojen saatavuus riippuu verkkokauppasi maasta, valuutasta ja asiakkaidesi sijainnista.
Määritä toimitustavat, verot ja alennukset
Maksimoi verkkokauppasi tulot määrittämällä toimituskulut, verotussäännöt ja mukautetut alennukset vain muutamalla klikkauksella.
Seuraa inventaaria ja käsittele tilauksia
Pysy ajan tasalla reaaliaikaisella inventaarin seurannalla ja selkeällä tilausten hallinnalla ostotapahtumasta toimitukseen.