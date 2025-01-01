Alege calea ușoară de lansare a magazinului tău online
Creeaază-ți magazinul doar discutând cu AI-ul și gestionează cu ușurință produsele, comenzile, plățile și multe altele cu integrarea încorporată pentru magazine online.
Administrare fără efort a magazinului
Gamă largă de produse
Începe rapid să vinzi produse fizice și digitale, carduri cadou și să accepți donații.
Descrieri rapide cu AI
Nu trebuie decât să încarci imagini cu produsele tale, iar AI-ul va crea automat descrieri ale produselor pentru tine. Le poți edita oricând după cum dorești.
100+ metode de plată securizate
Integrarea acceptă 100+ metode de plată securizate. Disponibilitatea metodei de plată depinde de țara în care e plasat magazinul tău, de monedă și de locul în care se află clienții tăi.
Configurează expedierea, taxele și reducerile
Maximizează câștigul potențial al magazinului tău prin configurarea tarifelor de expediere, a normelor fiscale și a reducerilor personalizate cu doar câteva clickuri.
Urmărește inventarului și gestionează comenzile
Fii la curent în timp real cu situația stocurilor și gestionarea clară a comenzilor, de la cumpărare la livrare.