Alege calea ușoară de lansare a magazinului tău online

Creeaază-ți magazinul doar discutând cu AI-ul și gestionează cu ușurință produsele, comenzile, plățile și multe altele cu integrarea încorporată pentru magazine online.

De la idee la magazin online în câteva minute

Hostinger Horizons vine cu un magazin online complet integrat pe care îl poți conecta cu un singur click.

Gestionezi ușor produsele, comenzile, plățile, expedierea și alte caracteristici fără a utiliza instrumente terțe.

Administrare fără efort a magazinului

Obții tot ce ai nevoie pentru a vinde produse fizice și digitale, carduri cadou și pentru a accepta donații.

Gamă largă de produse

Începe rapid să vinzi produse fizice și digitale, carduri cadou și să accepți donații.

Descrieri rapide cu AI

Nu trebuie decât să încarci imagini cu produsele tale, iar AI-ul va crea automat descrieri ale produselor pentru tine. Le poți edita oricând după cum dorești.

100+ metode de plată securizate

Integrarea acceptă 100+ metode de plată securizate. Disponibilitatea metodei de plată depinde de țara în care e plasat magazinul tău, de monedă și de locul în care se află clienții tăi.

Configurează expedierea, taxele și reducerile

Maximizează câștigul potențial al magazinului tău prin configurarea tarifelor de expediere, a normelor fiscale și a reducerilor personalizate cu doar câteva clickuri.

Urmărește inventarului și gestionează comenzile

Fii la curent în timp real cu situația stocurilor și gestionarea clară a comenzilor, de la cumpărare la livrare.

De la concept la finalizare în câteva minute

Vezi cum să creezi, să personalizezi și să lansezi magazinul tău în câteva minute — de la produse create cu inteligență artificială până la configurarea plăților.

Ești gata să-ți lansezi magazinul online?

