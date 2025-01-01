Lanser nettbutikken din på den enkle måten

Lag din egen nettbutikk bare ved å chatte med AI, og administrer enkelt produkter, bestillinger, betalinger og mer med en innebygd nettbutikkintegrasjon.

Ingen kredittkort kreves

Gå fra idé til nettbutikk på få minutter

Hostinger Horizons kommer med en fullt integrert nettbutikk som du kan koble til med bare ett klikk.

Administrer enkelt produkter, bestillinger, betalinger, frakt og andre funksjoner uten å bruke tredjepartsverktøy.

Enkel butikkadministrasjon

Få alt du trenger for å selge fysiske og digitale produkter, gavekort og ta imot donasjoner.

Bredt utvalg av produkttyper

Du kan enkelt begynne å selge fysiske og digitale produkter, gavekort og ta imot donasjoner.

Skap produkter raskt ved hjelp av AI

Bare last opp bilder av produktene dine, så lager AI automatisk produktbeskrivelser for deg. Du kan alltid redigere dem som du vil.

Over 100 sikre betalingsalternativer

Integrasjonen støtter 100+ sikre betalingsmåter. Hvilke betalingsmåter som er tilgjengelige, avhenger av butikkens land, valuta og hvor kundene dine er basert.

Konfigurer frakt, avgifter og rabatter

Maksimer butikkens inntjeningspotensial ved å sette opp fraktpriser, skatteregler og tilpassede rabatter med bare noen få klikk.

Overvåke lagerbeholdning og håndtere bestillinger

Hold deg informert med lagersporing i sanntid og oversiktlig ordrehåndtering fra innkjøp til levering.

Fra idé til kassen på minutter

Se hvordan du oppretter, tilpasser og lanserer butikken din på få minutter – fra AI-lagde produkter til betalingsoppsett.

Klar til å lansere nettbutikken din?

