Lanser nettbutikken din på den enkle måten
Lag din egen nettbutikk bare ved å chatte med AI, og administrer enkelt produkter, bestillinger, betalinger og mer med en innebygd nettbutikkintegrasjon.
Enkel butikkadministrasjon
Bredt utvalg av produkttyper
Du kan enkelt begynne å selge fysiske og digitale produkter, gavekort og ta imot donasjoner.
Skap produkter raskt ved hjelp av AI
Bare last opp bilder av produktene dine, så lager AI automatisk produktbeskrivelser for deg. Du kan alltid redigere dem som du vil.
Over 100 sikre betalingsalternativer
Integrasjonen støtter 100+ sikre betalingsmåter. Hvilke betalingsmåter som er tilgjengelige, avhenger av butikkens land, valuta og hvor kundene dine er basert.
Konfigurer frakt, avgifter og rabatter
Maksimer butikkens inntjeningspotensial ved å sette opp fraktpriser, skatteregler og tilpassede rabatter med bare noen få klikk.
Overvåke lagerbeholdning og håndtere bestillinger
Hold deg informert med lagersporing i sanntid og oversiktlig ordrehåndtering fra innkjøp til levering.