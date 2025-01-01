Lanser drømmeideen din med vår AI-bygger
Gjør den appen, bedriften eller verktøyet om til noe virkelig på få minutter med Hostinger Horizons’ plattform uten kode.
Slik lanserer du ideen din med vår AI-bygger
Definer ideen din og dens viktigste funksjoner
Bestem deg for hvilken type nettsted eller webapp du vil bygge, og skisser deretter hovedfunksjonene – fra sider og design til brukerkontoer eller betalingssystemer.
Bare beskriv hva du ønsker
Hopp over kompleksiteten ved koding. Med Hostinger Horizons kan du ganske enkelt beskrive ideen din og gjøre AI-ledetekster om til fullt funksjonelle nettsteder og webapper – uten behov for kode.
Bygg, test og lanser
Generer prosjektet ditt, tilpass det og kjør tester. Når det er klart, publiser nettstedet eller appen din på nettet med et enkelt klikk.
Se hva du kan lage med vår AI-bygger
Medlemskapsnettsted
Fakturagenerator
Bedriftsnettsted
Validering av forretningsidé
Sporing av salgspipeline
App for innsamling av tilbakemeldinger
Nettapp for restaurantreservasjoner
Bygg raskere og smartere med Hostinger Horizons AI-bygger
Alt-i-ett AI-nettappbygger
Fra kode og design til innhold og SEO, Horizons håndterer alt. Koble sammen verktøy som Stripe og Supabase for å lansere ekte, fungerende apper – ingen tekniske ferdigheter kreves.
Bygget for fart, ikke slit
Beskriv ideen din, så forvandler AI den til en lanseringsklar app på få minutter. Med støtte for over 80 språk kan du bygge med dine egne ord.
Raskt lansering, raskere skalering
Gå live med ett klikk: sikker hosting, et tilpasset domenenavn, bedrifts-e-post og mer – alt inkludert. Hopp over tredjepartsverktøy og voks uten begrensninger.
Drevet av toppteknologi
Horizons bruker avanserte LLM-er og ledende integrasjoner for å levere ren kode, polert innhold og elegant design for dine dristigste webapp-ideer.