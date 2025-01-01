Lanser drømmeideen din med vår AI-bygger

Gjør den appen, bedriften eller verktøyet om til noe virkelig på få minutter med Hostinger Horizons’ plattform uten kode.

Ingen kredittkort kreves
Slik lanserer du ideen din med vår AI-bygger

Alt som trengs er tre enkle trinn for å realisere ideen din …
01

Definer ideen din og dens viktigste funksjoner

Bestem deg for hvilken type nettsted eller webapp du vil bygge, og skisser deretter hovedfunksjonene – fra sider og design til brukerkontoer eller betalingssystemer.

02

Bare beskriv hva du ønsker

Hopp over kompleksiteten ved koding. Med Hostinger Horizons kan du ganske enkelt beskrive ideen din og gjøre AI-ledetekster om til fullt funksjonelle nettsteder og webapper – uten behov for kode.

03

Bygg, test og lanser

Generer prosjektet ditt, tilpass det og kjør tester. Når det er klart, publiser nettstedet eller appen din på nettet med et enkelt klikk.

Se hva du kan lage med vår AI-bygger

Lag SaaS-produkter med letthet – fra forretningsverktøy til digitale tjenester, alt drevet av enkle instruksjoner.
Se hva du kan lage med vår AI-bygger

Medlemskapsnettsted

Bygg et medlemsområde for å engasjere publikummet ditt og få fellesskapet ditt til å vokse.
Fakturagenerator

Bedriftsnettsted

Validering av forretningsidé

Sporing av salgspipeline

App for innsamling av tilbakemeldinger

Nettapp for restaurantreservasjoner

Bygg raskere og smartere med Hostinger Horizons AI-bygger

Alt-i-ett AI-nettappbygger

Fra kode og design til innhold og SEO, Horizons håndterer alt. Koble sammen verktøy som Stripe og Supabase for å lansere ekte, fungerende apper – ingen tekniske ferdigheter kreves.

Bygget for fart, ikke slit

Beskriv ideen din, så forvandler AI den til en lanseringsklar app på få minutter. Med støtte for over 80 språk kan du bygge med dine egne ord.

Raskt lansering, raskere skalering

Gå live med ett klikk: sikker hosting, et tilpasset domenenavn, bedrifts-e-post og mer – alt inkludert. Hopp over tredjepartsverktøy og voks uten begrensninger.

Drevet av toppteknologi

Horizons bruker avanserte LLM-er og ledende integrasjoner for å levere ren kode, polert innhold og elegant design for dine dristigste webapp-ideer.

Klar til å gjøre din unike prosjektidé til virkelighet?

Vanlige spørsmål om AI-bygger

Finn svar på de vanligste spørsmålene om vår AI-bygger.

Hva er en AI-bygger?

Trenger jeg tekniske ferdigheter for å bruke en AI-bygger?

Hva kan jeg lage med Hostinger Horizons AI-bygger?

Hvordan håndterer AI-byggeren SEO (søkemotoroptimalisering)?

Kan jeg tilpasse et prosjekt etter at AI-en har generert det?

Kan jeg tjene penger på et prosjekt som er opprettet med en AI-bygger?

Kan jeg teste et prosjekt opprettet med Hostinger Horizons?

Kan jeg dele prosjektet som er opprettet med Hostinger Horizons AI-bygger?

Inkluderer AI-byggeren hosting og et domenenavn?