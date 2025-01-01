हाँ, आप अपने प्रोजेक्ट को AI द्वारा जनरेट किए जाने के बाद भी संपादित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ़ टेक्स्ट और कोड संपादित करना चाहते हैं, तो किसी मैसेज क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है, और आप सीधे ऐसा कर सकते हैं।

आप अपने ऐप या साइट में बदलाव करने और बिल्कुल नए वर्ज़न बनाने के लिए Hostinger Horizons का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास पर्याप्त मैसेज क्रेडिट हों। बस हमारे AI बिल्डर को एक संदेश में बताएँ कि आप क्या बदलाव करना चाहते हैं।