हमारे AI बिल्डर के साथ अपने सपनों के विचार को लॉन्च करें

होस्टिंगर होराइजन्स के नो-कोड प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उस ऐप, व्यवसाय या टूल को मिनटों में वास्तविक रूप में बदलें।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
हमारे AI बिल्डर के साथ अपने विचार को कैसे लॉन्च करें

अपने विचार को साकार करने के लिए बस तीन सरल कदम उठाने होंगे...
01

अपने विचार और उसकी प्रमुख विशेषताओं को परिभाषित करें

तय करें कि आप किस प्रकार की वेबसाइट या वेब ऐप बनाना चाहते हैं, फिर इसकी प्रमुख विशेषताओं की रूपरेखा तैयार करें - पृष्ठों और डिज़ाइन से लेकर उपयोगकर्ता खातों या भुगतान प्रणालियों तक।

02

बस आप जो चाहते हैं उसका वर्णन करें

कोडिंग की जटिलता से बचें। Hostinger Horizons के साथ, बस अपने आइडिया का वर्णन करें और AI प्रॉम्प्ट को पूरी तरह कार्यात्मक वेबसाइटों और वेब ऐप्स में बदल दें - किसी कोड की आवश्यकता नहीं।

03

निर्माण, परीक्षण और प्रक्षेपण

अपना प्रोजेक्ट बनाएँ, उसे कस्टमाइज़ करें और परीक्षण चलाएँ। जब यह तैयार हो जाए, तो अपनी वेबसाइट या ऐप को एक क्लिक से ऑनलाइन प्रकाशित करें।

देखें कि आप हमारे AI बिल्डर के साथ क्या बना सकते हैं

आसानी से SaaS उत्पाद बनाएं - व्यावसायिक उपकरणों से लेकर डिजिटल सेवाओं तक, सभी सरल संकेतों द्वारा संचालित।
सदस्यता वेबसाइट

अपने दर्शकों को जोड़ने और अपने समुदाय को बढ़ाने के लिए केवल सदस्यों के लिए एक स्थान बनाएं।
निर्माण शुरू करें

इनवॉइस जनरेटर

व्यावसायिक वेबसाइट

व्यावसायिक विचार सत्यापनकर्ता

बिक्री पाइपलाइन ट्रैकर

फीडबैक कलेक्टर ऐप

रेस्तरां आरक्षण वेब ऐप

होस्टिंगर होराइजन्स एआई बिल्डर के साथ तेज़ और स्मार्ट निर्माण करें

ऑल-इन-वन AI वेब ऐप बिल्डर

कोड और डिज़ाइन से लेकर कंटेंट और SEO तक, Horizons सब संभालता है। स्ट्राइप और सुपाबेस जैसे टूल्स को जोड़कर असली, काम करने वाले ऐप्स लॉन्च करें - किसी तकनीकी कौशल की ज़रूरत नहीं।

गति के लिए बनाया गया, संघर्ष के लिए नहीं

अपने आइडिया का वर्णन करें, और AI उसे मिनटों में लॉन्च के लिए तैयार ऐप में बदल देता है। 80 से ज़्यादा भाषाओं के समर्थन के साथ, आप अपने शब्दों में इसे बना सकते हैं।

तेजी से लॉन्च करें, तेजी से स्केल करें

एक क्लिक से लाइव हो जाएँ: सुरक्षित होस्टिंग, कस्टम डोमेन नाम, बिज़नेस ईमेल, और भी बहुत कुछ - सब कुछ शामिल। थर्ड-पार्टी टूल्स को छोड़ें और बिना किसी सीमा के आगे बढ़ें।

शीर्ष तकनीक द्वारा संचालित

होराइजन्स आपके सबसे साहसिक वेब ऐप विचारों के लिए स्वच्छ कोड, पॉलिश सामग्री और आकर्षक डिजाइन प्रदान करने के लिए उन्नत एलएलएम और अग्रणी एकीकरण का उपयोग करता है।

क्या आप अपने अनूठे प्रोजेक्ट विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार हैं?

AI बिल्डर FAQs

हमारे AI बिल्डर के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर पाएं।

एआई बिल्डर क्या है?

क्या मुझे AI बिल्डर का उपयोग करने के लिए तकनीकी कौशल की आवश्यकता है?

मैं होस्टिंगर होराइजन्स एआई बिल्डर के साथ क्या बना सकता हूं?

एआई बिल्डर एसईओ (सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन) को कैसे संभालता है?

क्या मैं AI द्वारा प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद उसे अनुकूलित कर सकता हूँ?

क्या मैं AI बिल्डर के साथ बनाए गए प्रोजेक्ट से कमाई कर सकता हूं?

क्या मैं होस्टिंगर होराइजन्स के साथ बनाए गए प्रोजेक्ट का परीक्षण कर सकता हूं?

क्या मैं होस्टिंगर होराइजन्स एआई बिल्डर के साथ बनाई गई परियोजना को साझा कर सकता हूं?

क्या AI बिल्डर में होस्टिंग और डोमेन नाम शामिल है?