使用我们的 AI 构建器实现您的梦想
使用 Hostinger Horizons 的无代码平台，在几分钟内将该应用程序、业务或工具变成现实。
如何利用我们的 AI 构建器实现您的想法
只需三个简单的步骤即可将您的想法变为现实……
01
定义您的想法及其主要特征
确定您想要构建的网站或网络应用程序的类型，然后概述其主要功能——从页面和设计到用户帐户或支付系统。
02
只需描述你想要什么
省去复杂的编码工作。使用 Hostinger Horizons，只需描述您的想法，即可将 AI 提示转化为功能齐全的网站和 Web 应用程序，无需任何代码。
03
构建、测试和启动
生成您的项目，进行自定义，并运行测试。准备就绪后，只需单击一下即可在线发布您的网站或应用。
看看您可以使用我们的 AI 构建器创建什么
轻松创建 SaaS 产品——从业务工具到数字服务，全部由简单的提示实现。
会员网站
建立一个仅限会员的空间来吸引您的受众并发展您的社区。
发票生成器
商业网站
商业创意验证器
销售渠道跟踪器
反馈收集器应用程序
餐厅预订网络应用
使用 Hostinger Horizons AI 构建器更快、更智能地构建
一体化 AI Web 应用构建器
从代码、设计到内容和 SEO，Horizons 包办一切。连接 Stripe 和 Supabase 等工具，即可启动真实可用的应用，无需任何技术技能。
为速度而生，不为挣扎而生
描述你的想法，AI 只需几分钟即可将其转化为可立即发布的应用。支持 80 多种语言，你可以用自己的语言进行构建。
快速启动，更快扩展
一键上线：安全主机、自定义域名、企业邮箱等，应有尽有。无需第三方工具，无限扩展。
采用顶尖技术
Horizons 使用先进的 LLM 和领先的集成来为您最大胆的 Web 应用程序创意提供干净的代码、精美的内容和时尚的设计。
AI 构建器常见问题解答
查找有关我们的 AI 构建器的最常见问题的答案。