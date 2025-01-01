أطلق متجرك عبر الإنترنت بالطريقة السهلة

أنشئ متجرك فقط من خلال الدردشة مع AI وإدارة المنتجات والطلبات والمدفوعات والمزيد بسهولة من خلال التكامل المدمج مع المتجر عبر الإنترنت.

انتقل من الفكرة إلى المتجر الإلكتروني في دقائق

يأتي Hostinger Horizons مع متجر إلكتروني متكامل كلّيّا يمكنك توصيله بنقرة واحدة فقط.

يمكنك بسهولة إدارة المنتجات والطلبات والمدفوعات والشحن والميزات الأخرى دون استخدام أدوات تابعة لجهات خارجية.

إدارة المتجر بسهولة

احصل على كل ما تحتاجه لبيع المنتجات المادية والرقمية وبطاقات الهدايا وقبول التبرعات.

مجموعة واسعة من أنواع المنتجات

ابدأ بسهولة ببيع المنتجات المادية والرقمية وبطاقات الهدايا وقبول التبرعات.

إنشاء المنتجات بسرعة باستخدام AI

ما عليك سوى تحميل صور منتجاتك، وسيُنشئ AI وصفًا للمنتجات تلقائيًا. يمكنك تعديله كما يحلو لك.

أكثر من 100 خيار دفع آمن

يدعم التكامل أكثر من 100 طريقة دفع آمنة. يعتمد توفر طرق الدفع على بلد متجرك وعملته ومكان تواجد عملائك.

تكوين الشحن والضرائب والخصومات

زِد من إمكانات الربح لمتجرك عن طريق إعداد أسعار الشحن وقواعد الضرائب والتخفيضات المخصصة ببضع نقرات فقط.

تتبع المخزون ومعالجة الطلبات

ابق مطلعا دوما من خلال تتبع المخزون في الوقت الفعلي وإدارة الطلبات الواضحة من الشراء حتى التسليم.

من الفكرة إلى تحصيل المعاليم في دقائق

شاهد كيفية إنشاء متجرك وتخصيصه وإطلاقه في دقائق. من المنتجات المصممة بالـAI إلى إعداد الدفع.

هل أنت مستعد لإطلاق متجرك الإلكتروني؟

الأسئلة الشائعة حول المتجر الإلكتروني

ماذا يمكنني أن أبيع؟

ما هي وسائل الدفع المدعومة؟

ما هي طرق الشحن المدعومة؟

كيف أقوم بتوصيل متجر إلكتروني بمشروعي؟

كيف يمكنني تحرير متجري الإلكتروني؟

