أطلق متجرك عبر الإنترنت بالطريقة السهلة
أنشئ متجرك فقط من خلال الدردشة مع AI وإدارة المنتجات والطلبات والمدفوعات والمزيد بسهولة من خلال التكامل المدمج مع المتجر عبر الإنترنت.
إدارة المتجر بسهولة
مجموعة واسعة من أنواع المنتجات
ابدأ بسهولة ببيع المنتجات المادية والرقمية وبطاقات الهدايا وقبول التبرعات.
إنشاء المنتجات بسرعة باستخدام AI
ما عليك سوى تحميل صور منتجاتك، وسيُنشئ AI وصفًا للمنتجات تلقائيًا. يمكنك تعديله كما يحلو لك.
أكثر من 100 خيار دفع آمن
يدعم التكامل أكثر من 100 طريقة دفع آمنة. يعتمد توفر طرق الدفع على بلد متجرك وعملته ومكان تواجد عملائك.
تكوين الشحن والضرائب والخصومات
زِد من إمكانات الربح لمتجرك عن طريق إعداد أسعار الشحن وقواعد الضرائب والتخفيضات المخصصة ببضع نقرات فقط.
تتبع المخزون ومعالجة الطلبات
ابق مطلعا دوما من خلال تتبع المخزون في الوقت الفعلي وإدارة الطلبات الواضحة من الشراء حتى التسليم.