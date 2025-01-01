Desenvolvimento de MVP simplificado com IA

Transforme a sua ideia num produto funcional rapidamente. Sem necessidade de programação ou developers.

Como desenvolver um produto mínimo viável

Aprenda os principais passos: defina a sua ideia, crie o seu MVP com IA e teste com utilizadores reais antes de escalar.
Defina a sua ideia de MVP

Identifique o problema que o seu produto irá resolver e as características essenciais que comprovam o seu conceito.

Crie o seu MVP sem codificação

Utilize o Hostinger Horizons para transformar simples prompts de IA num MVP funcional – sem necessidade de competências técnicas ou configuração complexa.

Testar, refinar e lançar

Valide o seu MVP com utilizadores reais, faça melhorias e publique-o num clique com o Horizons.

Precisa de ideias para MVP?

Comece a sua jornada com exemplos prontos a construir.
Ferramenta de planeamento de estudos

Ajude os alunos ou aprendizes a organizar as suas agendas, a definir objetivos de estudo e a acompanhar o progresso.
Ferramenta de rastreio de stock

Chatbot de IA

Ferramenta de priorização de tarefas

Ferramenta de CRM

Ferramenta de monitorização do orçamento de PPC

Ferramenta de criação de currículos

Crie o seu MVP mais rápido com o Hostinger Horizons

Construtor de MVP de IA tudo-em-um

Desde o design e codificação ao conteúdo e SEO, a Horizons trata de tudo. Ligue ferramentas como o Stripe e o Supabase para lançar MVPs funcionais – sem precisar de codificação.

Construído para a velocidade, não para a complexidade

Descreva a sua ideia e a IA transforma-a num MVP funcional em poucos minutos. Com suporte para mais de 80 idiomas, pode criar com as suas próprias palavras.

Lance rápido, escale ainda mais rápido

Coloque o seu MVP no ar num clique com alojamento, domínio personalizado, e-mail empresarial e muito mais – tudo incluído. Sem necessidade de complementos de terceiros.

Desenvolvido com tecnologia de IA de ponta

A Horizons utiliza LLMs fiáveis e integrações avançadas para fornecer código limpo, conteúdo otimizado e design moderno para o seu MVP.

Pronto para transformar a sua ideia única de projeto em realidade?

