Desenvolvimento de MVP simplificado com IA
Transforme a sua ideia num produto funcional rapidamente. Sem necessidade de programação ou developers.
Como desenvolver um produto mínimo viável
Defina a sua ideia de MVP
Identifique o problema que o seu produto irá resolver e as características essenciais que comprovam o seu conceito.
Crie o seu MVP sem codificação
Utilize o Hostinger Horizons para transformar simples prompts de IA num MVP funcional – sem necessidade de competências técnicas ou configuração complexa.
Testar, refinar e lançar
Valide o seu MVP com utilizadores reais, faça melhorias e publique-o num clique com o Horizons.
Precisa de ideias para MVP?
Ferramenta de planeamento de estudos
Ferramenta de rastreio de stock
Chatbot de IA
Ferramenta de priorização de tarefas
Ferramenta de CRM
Ferramenta de monitorização do orçamento de PPC
Ferramenta de criação de currículos
Crie o seu MVP mais rápido com o Hostinger Horizons
Construtor de MVP de IA tudo-em-um
Desde o design e codificação ao conteúdo e SEO, a Horizons trata de tudo. Ligue ferramentas como o Stripe e o Supabase para lançar MVPs funcionais – sem precisar de codificação.
Construído para a velocidade, não para a complexidade
Descreva a sua ideia e a IA transforma-a num MVP funcional em poucos minutos. Com suporte para mais de 80 idiomas, pode criar com as suas próprias palavras.
Lance rápido, escale ainda mais rápido
Coloque o seu MVP no ar num clique com alojamento, domínio personalizado, e-mail empresarial e muito mais – tudo incluído. Sem necessidade de complementos de terceiros.
Desenvolvido com tecnologia de IA de ponta
A Horizons utiliza LLMs fiáveis e integrações avançadas para fornecer código limpo, conteúdo otimizado e design moderno para o seu MVP.