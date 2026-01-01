Empfehlen Sie Hostinger Horizons und verdienen Sie bis zu 150 USD
Verdienen Sie 20 % des Betrags, den Ihr Freund für seinen ersten Hostinger Horizons-Plan bezahlt (bis zu 150 USD). Auch Ihr Freund erhält 20 % Rabatt auf seinen Kauf.
So funktioniert es:
Empfehlungslink teilen
Kopieren Sie Ihren individuellen Link direkt aus dem Hostinger Horizons- oder Empfehlungs-Dashboard und teilen Sie ihn mit Ihren Freunden.
Auf sein Upgrade warten
Erhalten Sie eine Prämie, wenn Ihre Freunde ihren ersten Hostinger Horizons-Plan kaufen und ihn länger als 45 Tage nutzen.
Auszahlung erhalten
Ihre Einnahmen werden Ihnen über PayPal, Banküberweisung oder Hostinger-Guthaben ausgezahlt.
Anderen beim Erstellen mit KI helfen und Belohnung erhalten
Empfehlungslink überall verwenden
- Senden Sie ihn direkt an einen Freund, der gerade an einem Projekt arbeitet.
- Fügen Sie ihn Ihren Inhalten oder Social-Media-Profilen hinzu.
- Veröffentlichen Sie ihn in Ihren Communitys oder Gruppenchats.