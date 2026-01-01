Deel Hostinger Horizons en verdien tot 150 USD
Verdien 20% van het bedrag dat je vriend betaalt voor zijn of haar eerste Hostinger Horizons plan (tot 150 USD). Bovendien ontvangt jouw vriend 20% extra korting.
Zo werkt het
Deel je doorverwijzingslink
Kopieer jouw persoonlijke link rechtstreeks vanuit het Hostinger Horizons- of verwijzingsdashboard en deel deze met je vrienden.
Wacht tot je vriend upgrade
Word beloond wanneer jouw vrienden hun eerste Hostinger Horizons plan kopen en de diensten meer dan 45 dagen gebruiken.
Ontvang je uitbetaling
Je verdiensten worden naar je overgemaakt via PayPal, bankoverschrijving, of Hostinger balans.
Help anderen te starten met AI en ontvang een beloning
Gebruik je doorverwijslink overal
- Stuur deze rechtstreeks naar een vriend die een project start
- Voeg deze aan je content of sociale media toe
- Deel deze in je communities of groepschats.