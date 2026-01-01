Deel Hostinger Horizons en verdien tot 150 USD

Verdien 20% van het bedrag dat je vriend betaalt voor zijn of haar eerste Hostinger Horizons plan (tot 150 USD). Bovendien ontvangt jouw vriend 20% extra korting.

Zo werkt het

01

Deel je doorverwijzingslink

Kopieer jouw persoonlijke link rechtstreeks vanuit het Hostinger Horizons- of verwijzingsdashboard en deel deze met je vrienden.

02

Wacht tot je vriend upgrade

Word beloond wanneer jouw vrienden hun eerste Hostinger Horizons plan kopen en de diensten meer dan 45 dagen gebruiken.

03

Ontvang je uitbetaling

Je verdiensten worden naar je overgemaakt via PayPal, bankoverschrijving, of Hostinger balans.

Help anderen te starten met AI en ontvang een beloning

Gebruik je doorverwijslink overal

  • Stuur deze rechtstreeks naar een vriend die een project start
  • Voeg deze aan je content of sociale media toe
  • Deel deze in je communities of groepschats.
Jouw beloning: 20% commissie

Verdien beloningen wanneer jouw vrienden hun eerste Hostinger Horizons plan kopen en dit langer dan 45 dagen gebruiken.

Hostinger's Horizons verwijzingsprogramma FAQ's

Waar vind ik mijn doorverwijzingslink?

Hoeveel mensen kan ik doorverwijzen?

Hoeveel kan ik verdienen?

Wat krijgt mijn vriend?

Waarom duurt het 45 dagen voordat ik mijn beloning ontvang?

Hoe ontvang ik mijn inkomsten?

Hoe check ik de status van mijn verwijzingen?

Verwijs en verdien tot 150 USD

