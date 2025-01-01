Küçük işletmeler için yapay zeka: Çalışma ve büyüme şeklinizi dönüştürün

Küçük işletmeler zamandan tasarruf etmek, maliyetleri düşürmek ve yeni fırsatların kilidini açmak için yapay zekayı kullanabilir. Kodsuz bir platform olan Hostinger Horizons ile fikirlerinizi, web sitelerinden etkileşimli araçlara kadar, teknik becerilere ihtiyaç duymadan hayata geçirebilirsiniz.

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Yapay zeka küçük işletmelerin büyümesine ve ölçeklenmesine nasıl yardımcı oluyor?

  • Geliştiricilere güvenmeden dahili araçlar oluşturun
  • Yeni fikirleri veya ürünleri test etmek için hızlı MVP'ler başlatın
  • Pahalı üçüncü taraf araçlarını özel yapım, ölçeklenebilir çözümlerle değiştirin
  • Yinelenen görevleri ve iş akışlarını otomatikleştirerek operasyonları kolaylaştırın
  • Stratejiye, inovasyona ve müşteri ilişkilerine odaklanmak için ekip zamanını boşaltın
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Yapay zeka küçük işletmelerin büyümesine ve ölçeklenmesine nasıl yardımcı oluyor?

Büyümenizi desteklemek için kullanıma hazır AI komutlarını keşfedin

Küçük işletmeler için özel olarak hazırlanmış bir AI istemleri kütüphanesi oluşturduk ve AI'yı hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olduk. Hostinger Horizons ile bu istemleri hayata geçirebilirsiniz — sadece Başlat'a tıklayın ve bir sonraki aracınızı veya projenizi başlatın.

Büyümenizi desteklemek için kullanıma hazır AI komutlarını keşfedin

İşletme web sitesi

Markanız için dönüşümler için ihtiyacınız olan her şeye sahip, hızlı ve duyarlı bir site kurun.İnşa etmeye başla

İş fikri doğrulayıcı

Restoran rezervasyonları web uygulaması

Satış kanalı izleyicisi

Geri bildirim toplayıcı uygulaması

Fatura oluşturucu

Üyelik web sitesi

Hostinger Horizons ile daha hızlı inşa edin, başlatın ve büyütün

Hostinger Horizons, iş fikirlerinizi hızlı, kolay ve teknik becerilere ihtiyaç duymadan canlı araçlara ve çözümlere dönüştürmeniz için hepsi bir arada, kodsuz bir platform sunar.

Hızlı hareket etmesi gerekenler için tasarlandı

Fikrinizi açıklayın ve Horizons bunu hızlı, kusursuz ve lansmana hazır bir çalışan araca dönüştürüyor. 80'den fazla dilde çalışır, bu nedenle çeviride hiçbir şey kaybolmaz.

Her şey dahil yapay zeka ortağınız

Horizons, tasarımcı, geliştirici ve metin yazarının uzmanlıklarını tek bir platformda birleştirerek daha hızlı inşa etmenize ve lansman yapmanıza yardımcı olur.

Ölçeklenebilir, anında çözümler

Teknoloji baş ağrılarını atlayın — Hostinger sizin yanınızda. Basit bir kurulumla fikirlerinizi hızla çevrimiçi hale getirebilir ve işinizi yürütmeye odaklanabilirsiniz.

Uzman desteğine ihtiyacınız olduğunda her zaman ulaşın

Asla tek başınıza inşa etmiyorsunuz. Müşteri Başarı ekibimiz, her türlü zorlukta size rehberlik etmek için çok dilli destekle 7/24 yardım etmek için burada.

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Daha derinlere dalmak ister misiniz?

Kısa sürede yeni başlayanlardan AI profesyonellerine dönüşmenizi sağlayacak kapsamlı eğitimleri, nasıl yapılır kılavuzlarını ve adım adım talimatları keşfedin. İlk AI projenizi oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi ve daha fazlasını edinin.

Başlangıç kılavuzu

Başlangıç kılavuzu

Eğitim
Video
İstemlerinizi geliştirin

İstemlerinizi geliştirin

Eğitim
Video
Kaçınılması gereken yaygın hatalar

Kaçınılması gereken yaygın hatalar

Eğitim
Video

Kullanıcıların Hostinger Horizons hakkında söyledikleri

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodlama, Hostinger Horizons gibi araçların doğal dili haftalar yerine saatler içinde çalışan prototiplere dönüştürmesiyle geliştirmeyi %45 oranında sıkıştırır. Yazılım oluşturmaya yönelik giriş engeli önemli ölçüde daha düşüktür.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Yakın zamanda @Hostinger Horizons AI uygulama oluşturma aracını test etme şansım oldu ve etkilendiğimi söylemeliyim. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons, milyon dolarlık uygulamalar geliştirmek için en etkili vibe kodlama aracı olabilir.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Dijital Uzman

Hostinger Horizons, MVP'ler oluşturmanın ve tüm gücünüzü ortaya koymadan önce fikirleri test etmenin yeni ve yenilikçi bir yoludur.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger’ın HORIZONS AI'sını kullanarak web siteniz ve müşterileriniz için istediğinizi oluşturmanın ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız! Basitçe muhteşem - kendiniz görün!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
İçerik yaratıcısı

Hostinger Horizons, aklınıza gelen bir fikri hayata geçirebileceğiniz bir araçtır; sadece açıklamanız yeterlidir ve işe yarar.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons ile işlerin gidişatını seviyorum! Yeni AI güncellemesiyle etkileşim kurmak gerçekten eğlenceliydi. Sadece benim için değil, tanıdığım birçok kişi için de oyunun kurallarını değiştirdi.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Hostinger'ın Horizons'ı nasıl başardığını merak ediyorum... Herkesin ön ve arka ucu ne kadar hızlı dağıtabildiğini görmek çılgınca.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Kurucu

Hostinger Horizons diğer her şeye kıyasla gerçekten de oyunun kurallarını değiştiriyor. Web uygulamamda blogum için bir alt alan adı kurmak çok kolaydı - 'Vay canına!' dedim.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Artık Hostinger Horizons'da sadece bir komut girerek web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Gerçekten harika bir şey!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons'ı denedim ve oyunun kurallarını değiştiriyor! Bu kodsuz AI uygulama oluşturucusu dakikalar içinde şık web siteleri ve uygulamalar oluşturuyor — sizin için tasarlıyor, kodluyor ve yazıyor. Denemeye değer.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Bu, hayal edebileceğiniz her şeyi yaratmaya hazır, üst düzey bir web geliştiricisine/yazılım geliştiricisine sahip olmak gibidir.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Girişimci

Hostinger Horizons ile oldukça güzel şeyler inşa edebilirsiniz. Tipik bir web sitesi oluşturucusundan farklıdır - daha fazlasıdır.

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Küçük işletmeler için AI SSS

İşte küçük işletmelerin AI kullanımıyla ilgili en sık sorduğu soruların yanıtları

Küçük işletmeler için yapay zeka nedir ve nasıl yardımcı olabilir?

Yapay zekanın işletmelere maliyeti ne kadar?

Yapay zeka işletmemin verimliliğini ve üretkenliğini artırabilir mi?

Küçük işletmelerin pazarlama ve satışına yönelik yapay zeka uygulamaları nelerdir?

Yapay zekayı kullanmaya başlamak için teknik becerilere veya bir BT ekibine ihtiyacım var mı?

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Yapay zeka çalışanlarımın yerini alacak mı?

Küçük işletmeler yapay zeka kullanırken hangi zorluklara dikkat etmeli?