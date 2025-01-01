Küçük işletmeler için yapay zeka: Çalışma ve büyüme şeklinizi dönüştürün
Küçük işletmeler zamandan tasarruf etmek, maliyetleri düşürmek ve yeni fırsatların kilidini açmak için yapay zekayı kullanabilir. Kodsuz bir platform olan Hostinger Horizons ile fikirlerinizi, web sitelerinden etkileşimli araçlara kadar, teknik becerilere ihtiyaç duymadan hayata geçirebilirsiniz.
Yapay zeka küçük işletmelerin büyümesine ve ölçeklenmesine nasıl yardımcı oluyor?
- Geliştiricilere güvenmeden dahili araçlar oluşturun
- Yeni fikirleri veya ürünleri test etmek için hızlı MVP'ler başlatın
- Pahalı üçüncü taraf araçlarını özel yapım, ölçeklenebilir çözümlerle değiştirin
- Yinelenen görevleri ve iş akışlarını otomatikleştirerek operasyonları kolaylaştırın
- Stratejiye, inovasyona ve müşteri ilişkilerine odaklanmak için ekip zamanını boşaltın
Büyümenizi desteklemek için kullanıma hazır AI komutlarını keşfedin
Küçük işletmeler için özel olarak hazırlanmış bir AI istemleri kütüphanesi oluşturduk ve AI'yı hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olduk. Hostinger Horizons ile bu istemleri hayata geçirebilirsiniz — sadece Başlat'a tıklayın ve bir sonraki aracınızı veya projenizi başlatın.
İşletme web sitesi
İş fikri doğrulayıcı
Restoran rezervasyonları web uygulaması
Satış kanalı izleyicisi
Geri bildirim toplayıcı uygulaması
Fatura oluşturucu
Üyelik web sitesi
Hostinger Horizons ile daha hızlı inşa edin, başlatın ve büyütün
Hostinger Horizons, iş fikirlerinizi hızlı, kolay ve teknik becerilere ihtiyaç duymadan canlı araçlara ve çözümlere dönüştürmeniz için hepsi bir arada, kodsuz bir platform sunar.
Hızlı hareket etmesi gerekenler için tasarlandı
Fikrinizi açıklayın ve Horizons bunu hızlı, kusursuz ve lansmana hazır bir çalışan araca dönüştürüyor. 80'den fazla dilde çalışır, bu nedenle çeviride hiçbir şey kaybolmaz.
Her şey dahil yapay zeka ortağınız
Horizons, tasarımcı, geliştirici ve metin yazarının uzmanlıklarını tek bir platformda birleştirerek daha hızlı inşa etmenize ve lansman yapmanıza yardımcı olur.
Ölçeklenebilir, anında çözümler
Teknoloji baş ağrılarını atlayın — Hostinger sizin yanınızda. Basit bir kurulumla fikirlerinizi hızla çevrimiçi hale getirebilir ve işinizi yürütmeye odaklanabilirsiniz.
Uzman desteğine ihtiyacınız olduğunda her zaman ulaşın
Asla tek başınıza inşa etmiyorsunuz. Müşteri Başarı ekibimiz, her türlü zorlukta size rehberlik etmek için çok dilli destekle 7/24 yardım etmek için burada.
Daha derinlere dalmak ister misiniz?
Kısa sürede yeni başlayanlardan AI profesyonellerine dönüşmenizi sağlayacak kapsamlı eğitimleri, nasıl yapılır kılavuzlarını ve adım adım talimatları keşfedin. İlk AI projenizi oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi ve daha fazlasını edinin.
Kullanıcıların Hostinger Horizons hakkında söyledikleri
Vibe kodlama, Hostinger Horizons gibi araçların doğal dili haftalar yerine saatler içinde çalışan prototiplere dönüştürmesiyle geliştirmeyi %45 oranında sıkıştırır. Yazılım oluşturmaya yönelik giriş engeli önemli ölçüde daha düşüktür.
Yakın zamanda @Hostinger Horizons AI uygulama oluşturma aracını test etme şansım oldu ve etkilendiğimi söylemeliyim. 😎
Hostinger Horizons, milyon dolarlık uygulamalar geliştirmek için en etkili vibe kodlama aracı olabilir.
Hostinger Horizons, MVP'ler oluşturmanın ve tüm gücünüzü ortaya koymadan önce fikirleri test etmenin yeni ve yenilikçi bir yoludur.
Hostinger’ın HORIZONS AI'sını kullanarak web siteniz ve müşterileriniz için istediğinizi oluşturmanın ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız! Basitçe muhteşem - kendiniz görün!
Hostinger Horizons, aklınıza gelen bir fikri hayata geçirebileceğiniz bir araçtır; sadece açıklamanız yeterlidir ve işe yarar.
@Hostinger Horizons ile işlerin gidişatını seviyorum! Yeni AI güncellemesiyle etkileşim kurmak gerçekten eğlenceliydi. Sadece benim için değil, tanıdığım birçok kişi için de oyunun kurallarını değiştirdi.
Hostinger'ın Horizons'ı nasıl başardığını merak ediyorum... Herkesin ön ve arka ucu ne kadar hızlı dağıtabildiğini görmek çılgınca.
Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons diğer her şeye kıyasla gerçekten de oyunun kurallarını değiştiriyor. Web uygulamamda blogum için bir alt alan adı kurmak çok kolaydı - 'Vay canına!' dedim.
Artık Hostinger Horizons'da sadece bir komut girerek web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Gerçekten harika bir şey!
Hostinger Horizons'ı denedim ve oyunun kurallarını değiştiriyor! Bu kodsuz AI uygulama oluşturucusu dakikalar içinde şık web siteleri ve uygulamalar oluşturuyor — sizin için tasarlıyor, kodluyor ve yazıyor. Denemeye değer.
Bu, hayal edebileceğiniz her şeyi yaratmaya hazır, üst düzey bir web geliştiricisine/yazılım geliştiricisine sahip olmak gibidir.
Hostinger Horizons ile oldukça güzel şeyler inşa edebilirsiniz. Tipik bir web sitesi oluşturucusundan farklıdır - daha fazlasıdır.