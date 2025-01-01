Dezvoltarea MVP simplificată cu ajutorul inteligenței artificiale
Transformă-ți ideea rapid într-un produs funcțional. Nu este nevoie de programare sau dezvoltatori.
Cum să dezvolți un produs minim viabil
Definește-ți ideea MVP
Identificați problema pe care o va rezolva produsul dumneavoastră și caracteristicile esențiale care vă dovedesc conceptul.
Construiește-ți MVP-ul fără programare
Folosește Hostinger Horizons pentru a transforma solicitări simple bazate pe inteligență artificială într-un MVP funcțional – nu sunt necesare abilități tehnice sau configurări complexe.
Testează, rafinează și lansează
Validează-ți MVP-ul cu utilizatori reali, fă îmbunătățiri și publică-l cu un singur clic cu Horizons.
Ai nevoie de idei pentru MVP-uri?
Instrument de planificare a studiilor
Instrument de urmărire a inventarului
Chatbot cu inteligență artificială
Instrument de prioritizare a sarcinilor
Instrument CRM
Instrument de urmărire a bugetului PPC
Instrument de creare a CV-urilor
Construiește-ți MVP-ul mai rapid cu Hostinger Horizons
Constructor MVP multifuncțional pentru inteligență artificială
De la design și cod până la conținut și SEO, Horizons se ocupă de tot. Conectează instrumente precum Stripe și Supabase pentru a lansa MVP-uri funcționale – nu este nevoie de codare.
Construit pentru viteză, nu pentru complexitate
Descrie-ți ideea, iar inteligența artificială o transformă într-un MVP funcțional în câteva minute. Cu suport pentru peste 80 de limbi, poți construi folosind propriile cuvinte.
Lansare rapidă, scalabilitate mai rapidă
Lansează-ți MVP-ul cu un singur clic, cu găzduire, un domeniu personalizat, e-mail de afaceri și multe altele – toate incluse. Nu este nevoie de extensii terțe.
Susținut de tehnologie de inteligență artificială de vârf
Horizons folosește LLM-uri de încredere și integrări avansate pentru a oferi cod curat, conținut optimizat și design modern pentru MVP-ul tău.