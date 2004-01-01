Black Friday fırsatlarını kaçırmayın:

Minimum uygulanabilir bir ürün nasıl geliştirilir

Temel adımları öğrenin: Fikrinizi tanımlayın, yapay zeka ile MVP'nizi oluşturun ve ölçeklendirmeden önce gerçek kullanıcılarla test edin.
01

MVP fikrinizi tanımlayın

Ürününüzün çözeceği sorunu ve konseptinizi kanıtlayacak temel özellikleri belirleyin.

02

Kodlama yapmadan MVP'nizi oluşturun

Basit yapay zeka komutlarını çalışan bir MVP'ye dönüştürmek için Hostinger Horizons'ı kullanın; teknik beceri veya karmaşık kurulum gerekmez.

03

Test edin, iyileştirin ve başlatın

MVP'nizi gerçek kullanıcılarla doğrulayın, iyileştirmeler yapın ve Horizons ile tek tıkla yayınlayın.

MVP fikirlerine mi ihtiyacınız var?

Hazır inşa edilebilir örneklerle yolculuğunuza başlayın.
Çalışma planlayıcı aracı

Öğrencilerin veya öğrenenlerin programlarını düzenlemelerine, çalışma hedefleri koymalarına ve ilerlemelerini takip etmelerine yardımcı olun.
Envanter takip aracı

Yapay zeka sohbet robotu

Görev önceliklendirme aracı

CRM aracı

PPC bütçe takip aracı

Özgeçmiş oluşturma aracı

Hostinger Horizons ile MVP'nizi daha hızlı oluşturun

Hepsi bir arada AI MVP oluşturucu

Tasarımdan koda, içerikten SEO'ya kadar her şey Horizons'ın sorumluluğunda. Stripe ve Supabase gibi araçları birbirine bağlayarak işlevsel MVP'ler oluşturun; kodlamaya gerek yok.

Karmaşıklık için değil, hız için tasarlandı

Fikrinizi anlatın, yapay zeka onu dakikalar içinde çalışan bir MVP'ye dönüştürsün. 80'den fazla dil desteğiyle kendi kelimelerinizle oluşturabilirsiniz.

Hızlı başlatın, daha hızlı ölçeklendirin

Barındırma, özel alan adı, iş e-postası ve daha fazlasıyla tek tıklamayla MVP'nizi yayına alın. Üçüncü taraf eklentilere gerek yok.

Önde gelen yapay zeka teknolojisiyle desteklenmektedir

Horizons, MVP'niz için temiz kod, optimize edilmiş içerik ve modern tasarım sunmak amacıyla güvenilir LLM'leri ve gelişmiş entegrasyonları kullanır.

MVP geliştirme SSS

MVP geliştirme aracımız hakkında en sık sorulan soruların yanıtlarını bulun.

