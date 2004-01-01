Yapay zeka ile MVP geliştirme basitleştirildi
Fikrinizi hızla işlevsel bir ürüne dönüştürün. Kodlama veya geliştiriciye gerek yok.
Minimum uygulanabilir bir ürün nasıl geliştirilir
MVP fikrinizi tanımlayın
Ürününüzün çözeceği sorunu ve konseptinizi kanıtlayacak temel özellikleri belirleyin.
Kodlama yapmadan MVP'nizi oluşturun
Basit yapay zeka komutlarını çalışan bir MVP'ye dönüştürmek için Hostinger Horizons'ı kullanın; teknik beceri veya karmaşık kurulum gerekmez.
Test edin, iyileştirin ve başlatın
MVP'nizi gerçek kullanıcılarla doğrulayın, iyileştirmeler yapın ve Horizons ile tek tıkla yayınlayın.
MVP fikirlerine mi ihtiyacınız var?
Çalışma planlayıcı aracı
Envanter takip aracı
Yapay zeka sohbet robotu
Görev önceliklendirme aracı
CRM aracı
PPC bütçe takip aracı
Özgeçmiş oluşturma aracı
Hostinger Horizons ile MVP'nizi daha hızlı oluşturun
Hepsi bir arada AI MVP oluşturucu
Tasarımdan koda, içerikten SEO'ya kadar her şey Horizons'ın sorumluluğunda. Stripe ve Supabase gibi araçları birbirine bağlayarak işlevsel MVP'ler oluşturun; kodlamaya gerek yok.
Karmaşıklık için değil, hız için tasarlandı
Fikrinizi anlatın, yapay zeka onu dakikalar içinde çalışan bir MVP'ye dönüştürsün. 80'den fazla dil desteğiyle kendi kelimelerinizle oluşturabilirsiniz.
Hızlı başlatın, daha hızlı ölçeklendirin
Barındırma, özel alan adı, iş e-postası ve daha fazlasıyla tek tıklamayla MVP'nizi yayına alın. Üçüncü taraf eklentilere gerek yok.
Önde gelen yapay zeka teknolojisiyle desteklenmektedir
Horizons, MVP'niz için temiz kod, optimize edilmiş içerik ve modern tasarım sunmak amacıyla güvenilir LLM'leri ve gelişmiş entegrasyonları kullanır.