MVP-ontwikkeling eenvoudig gemaakt met AI

Zet je idee snel om in een functioneel product. Geen programmeerwerk of ontwikkelaars nodig.

Hoe ontwikkel je een minimaal levensvatbaar product?

Leer de belangrijkste stappen: definieer uw idee, bouw uw MVP met AI en test het met echte gebruikers voordat u opschaalt.
01

Definieer uw MVP-idee

Identificeer het probleem dat uw product oplost en benoem de essentiële kenmerken die uw concept bewijzen.

02

Bouw je MVP zonder te coderen

Met Hostinger Horizons kunt u eenvoudige AI-prompts omzetten in een werkende MVP. Er zijn geen technische vaardigheden of complexe installaties vereist.

03

Testen, verfijnen en lanceren

Valideer uw MVP met echte gebruikers, breng verbeteringen aan en publiceer deze met één klik met Horizons.

Heb je ideeën nodig voor een MVP?

Begin uw reis met kant-en-klare voorbeelden.
Studieplannertool

Help studenten of cursisten hun schema's te organiseren, studiedoelen te stellen en de voortgang bij te houden.
Begin met bouwen

Voorraadtracker-tool

AI-chatbot

Tool voor taakprioritering

CRM-tool

PPC-budgettrackertool

CV-builder tool

Bouw uw MVP sneller met Hostinger Horizons

Alles-in-één AI MVP-bouwer

Van ontwerp en code tot content en SEO, Horizons regelt alles. Verbind tools zoals Stripe en Supabase om functionele MVP's te lanceren – geen codering vereist.

Gebouwd voor snelheid, niet voor complexiteit

Beschrijf je idee en AI maakt er binnen enkele minuten een werkende MVP van. Met ondersteuning voor meer dan 80 talen kun je in je eigen woorden bouwen.

Snel lanceren, sneller schalen

Zet je MVP met één klik live, inclusief hosting, een eigen domein, zakelijk e-mailadres en meer – alles inbegrepen. Geen add-ons van derden nodig.

Aangedreven door toonaangevende AI-technologie

Horizons maakt gebruik van betrouwbare LLM's en geavanceerde integraties om schone code, geoptimaliseerde inhoud en modern design voor uw MVP te leveren.

Veelgestelde vragen over MVP-ontwikkeling

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over onze MVP-ontwikkelingstool.

Wat is MVP-ontwikkeling?

Moet ik kunnen programmeren om een MVP te bouwen?

Hoe bouwt de AI in Hostinger Horizons eigenlijk een MVP?

Wanneer moet ik kiezen voor een no-code MVP-builder en wanneer moet ik een ontwikkelaar inhuren?

Wat zijn de MVP-ontwikkelingskosten?

Welke hulpmiddelen heb ik nodig om een minimaal levensvatbaar product te bouwen?

Kan ik een MVP geldelijker maken?

Hoe test ik een MVP?

Hoe host ik een webapp?