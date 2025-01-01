Verpassen Sie nicht die Black Friday-Angebote:

MVP-Entwicklung mit KI vereinfacht

Verwandeln Sie Ihre Idee schnell in ein funktionsfähiges Produkt. Keine Programmierung oder Entwickler erforderlich.

So entwickeln Sie ein minimal funktionsfähiges Produkt

Lernen Sie die wichtigsten Schritte kennen: Definieren Sie Ihre Idee, erstellen Sie Ihr MVP mit KI und testen Sie es mit echten Benutzern, bevor Sie skalieren.
Definieren Sie Ihre MVP-Idee

Identifizieren Sie das Problem, das Ihr Produkt lösen wird, und die wesentlichen Merkmale, die Ihr Konzept beweisen.

Erstellen Sie Ihr MVP ohne Codierung

Verwenden Sie Hostinger Horizons, um aus einfachen KI-Eingabeaufforderungen ein funktionierendes MVP zu machen – keine technischen Kenntnisse oder komplexe Einrichtung erforderlich.

Testen, verfeinern und starten

Validieren Sie Ihr MVP mit echten Benutzern, nehmen Sie Verbesserungen vor und veröffentlichen Sie es mit Horizons mit einem Klick.

Beginnen Sie Ihre Reise mit einsatzbereiten Beispielen.
Studienplaner-Tool

Helfen Sie Schülern oder Lernenden, ihre Stundenpläne zu organisieren, Lernziele festzulegen und ihren Fortschritt zu verfolgen.
Inventarverfolgungstool

KI-Chatbot

Tool zur Aufgabenpriorisierung

CRM-Tool

PPC-Budget-Tracker-Tool

Tool zur Erstellung von Lebensläufen

Erstellen Sie Ihr MVP schneller mit Hostinger Horizons

All-in-One-KI-MVP-Builder

Von Design und Code bis hin zu Inhalt und SEO – Horizons kümmert sich um alles. Verbinden Sie Tools wie Stripe und Supabase, um funktionale MVPs zu starten – ganz ohne Programmierung.

Auf Geschwindigkeit ausgelegt, nicht auf Komplexität

Beschreiben Sie Ihre Idee, und KI verwandelt sie innerhalb weniger Minuten in ein funktionierendes MVP. Dank der Unterstützung für über 80 Sprachen können Sie Ihre eigenen Worte verwenden.

Schnell starten, schneller skalieren

Bringen Sie Ihr MVP mit nur einem Klick live – inklusive Hosting, benutzerdefinierter Domain, Geschäfts-E-Mail und mehr – alles inklusive. Keine Add-ons von Drittanbietern erforderlich.

Angetrieben von führender KI-Technologie

Horizons verwendet vertrauenswürdige LLMs und erweiterte Integrationen, um sauberen Code, optimierte Inhalte und modernes Design für Ihr MVP bereitzustellen.

Sind Sie bereit, Ihre einzigartige Projektidee in die Realität umzusetzen?

Häufig gestellte Fragen zur MVP-Entwicklung

Finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu unserem MVP-Entwicklungstool.

