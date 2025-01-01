MVP-Entwicklung mit KI vereinfacht
Verwandeln Sie Ihre Idee schnell in ein funktionsfähiges Produkt. Keine Programmierung oder Entwickler erforderlich.
So entwickeln Sie ein minimal funktionsfähiges Produkt
Definieren Sie Ihre MVP-Idee
Identifizieren Sie das Problem, das Ihr Produkt lösen wird, und die wesentlichen Merkmale, die Ihr Konzept beweisen.
Erstellen Sie Ihr MVP ohne Codierung
Verwenden Sie Hostinger Horizons, um aus einfachen KI-Eingabeaufforderungen ein funktionierendes MVP zu machen – keine technischen Kenntnisse oder komplexe Einrichtung erforderlich.
Testen, verfeinern und starten
Validieren Sie Ihr MVP mit echten Benutzern, nehmen Sie Verbesserungen vor und veröffentlichen Sie es mit Horizons mit einem Klick.
Benötigen Sie MVP-Ideen?
Studienplaner-Tool
Inventarverfolgungstool
KI-Chatbot
Tool zur Aufgabenpriorisierung
CRM-Tool
PPC-Budget-Tracker-Tool
Tool zur Erstellung von Lebensläufen
Erstellen Sie Ihr MVP schneller mit Hostinger Horizons
All-in-One-KI-MVP-Builder
Von Design und Code bis hin zu Inhalt und SEO – Horizons kümmert sich um alles. Verbinden Sie Tools wie Stripe und Supabase, um funktionale MVPs zu starten – ganz ohne Programmierung.
Auf Geschwindigkeit ausgelegt, nicht auf Komplexität
Beschreiben Sie Ihre Idee, und KI verwandelt sie innerhalb weniger Minuten in ein funktionierendes MVP. Dank der Unterstützung für über 80 Sprachen können Sie Ihre eigenen Worte verwenden.
Schnell starten, schneller skalieren
Bringen Sie Ihr MVP mit nur einem Klick live – inklusive Hosting, benutzerdefinierter Domain, Geschäfts-E-Mail und mehr – alles inklusive. Keine Add-ons von Drittanbietern erforderlich.
Angetrieben von führender KI-Technologie
Horizons verwendet vertrauenswürdige LLMs und erweiterte Integrationen, um sauberen Code, optimierte Inhalte und modernes Design für Ihr MVP bereitzustellen.