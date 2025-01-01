Phát triển MVP trở nên đơn giản với AI
Biến ý tưởng của bạn thành sản phẩm thực tế một cách nhanh chóng. Không cần lập trình hay lập trình viên.
Làm thế nào để phát triển một sản phẩm khả thi tối thiểu
Xác định ý tưởng MVP của bạn
Xác định vấn đề mà sản phẩm của bạn sẽ giải quyết và các tính năng thiết yếu chứng minh cho khái niệm của bạn.
Xây dựng MVP của bạn mà không cần mã hóa
Sử dụng Hostinger Horizons để biến lời nhắc AI đơn giản thành MVP hoạt động – không cần kỹ năng kỹ thuật hoặc thiết lập phức tạp.
Kiểm tra, tinh chỉnh và ra mắt
Xác thực MVP của bạn với người dùng thực, thực hiện cải tiến và xuất bản chỉ bằng một cú nhấp chuột với Horizons.
Bạn cần ý tưởng về MVP không?
Công cụ lập kế hoạch học tập
Công cụ theo dõi hàng tồn kho
chatbot AI
Công cụ ưu tiên nhiệm vụ
Công cụ CRM
Công cụ theo dõi ngân sách PPC
Công cụ xây dựng sơ yếu lý lịch
Xây dựng MVP của bạn nhanh hơn với Hostinger Horizons
Trình xây dựng MVP AI tất cả trong một
Từ thiết kế và mã nguồn đến nội dung và SEO, Horizons sẽ lo liệu mọi thứ. Kết nối các công cụ như Stripe và Supabase để khởi chạy MVP một cách hiệu quả – không cần lập trình.
Được xây dựng cho tốc độ, không phải sự phức tạp
Hãy mô tả ý tưởng của bạn, và AI sẽ biến nó thành MVP hoạt động chỉ trong vài phút. Với hỗ trợ hơn 80 ngôn ngữ, bạn có thể tự viết bằng chính ngôn ngữ của mình.
Ra mắt nhanh, mở rộng nhanh hơn
Đưa MVP của bạn lên mạng chỉ với một cú nhấp chuột với dịch vụ lưu trữ, tên miền tùy chỉnh, email doanh nghiệp và nhiều hơn nữa – tất cả đều được bao gồm. Không cần tiện ích bổ sung của bên thứ ba.
Được hỗ trợ bởi công nghệ AI hàng đầu
Horizons sử dụng LLM đáng tin cậy và tích hợp nâng cao để cung cấp mã sạch, nội dung được tối ưu hóa và thiết kế hiện đại cho MVP của bạn.